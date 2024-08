Gena Rowlands, die preisgekrönte Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie Eine Frau unter Einfluss, GloriaUnd Das Notizbuchist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Rowlands starb laut TMZ am Mittwoch, den 14. August, in ihrem Haus in Indian Wells, Kalifornien. Sie kämpfte gegen die Alzheimer-Krankheit.

Rowlands stammt aus Cambria, Wisconsin, und begann ihre Karriere ursprünglich mit dem Theater. Sie studierte Schauspiel an der American Academy of Dramatic Arts in New York City. Nach ihrem Abschluss spielte sie in mehreren Repertoireproduktionen mit, bevor sie ihr Broadway-Debüt in Das verflixte siebte Jahr. Später spielte sie die Hauptrolle in dem Broadway-Stück Mitten in der Nacht.

Ab Mitte der 1950er Jahre wechselte Rowlands zu einer Karriere im Fernsehen. Sie spielte die Hauptrolle in der syndizierten Fernsehserie Streng geheim und hatte Gastauftritte in Shows wie Laramie, Flussboot, 77 SonnenuntergangsstreifenUnd Dr. Kildare. Sie trat auch in mehreren Episoden von Alfred Hitchcock präsentiert.

Rowlands großer Durchbruch kam jedoch 1962, als sie neben Kirk Douglas und Walter Matthau in dem Spielfilm Einsam sind die TapferenIm folgenden Jahr drehte sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler und Regisseur John Cassavetes, Ein Kind wartetder erste von zehn Filmen, die sie zusammen drehen würden.

Besonders hervorzuheben sind die von Cassavantes inszenierten Filme Eine Frau unter Einfluss Und Gloria für beide wurde Rowlands für den Oscar als Beste Schauspielerin nominiert.

Zu Rowlands weiteren bemerkenswerten Filmrollen gehörten Eröffnungsabend (ebenfalls unter der Regie von Cassavetes); Woody Allens Eine andere Frau; und der für das Fernsehen gedrehte Film Die Betty Ford Storyfür den sie einen Primetime Emmy Award als herausragende Schauspielerin gewann. Im Jahr 2004 spielte sie in Das Notizbuchbei dem ihr Sohn Nick Cassavetes Regie führte.

Im Laufe ihrer 65-jährigen Karriere erhielt Rowlands vier Emmy Awards, zwei Golden Globes und zwei National Board of Review Awards sowie zwei Oscar-Nominierungen. 2015 erhielt sie einen Ehrenoscar, der sie als „originelles Talent auszeichnete, dessen Hingabe an ihr Handwerk ihr weltweite Anerkennung als Ikone des unabhängigen Films eingebracht hat.“