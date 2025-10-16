Amerikanischer Psycho erhält zum 25-jährigen Jubiläum eine Neuveröffentlichung in den Formaten 4K UHD und VHS.

Beide Veröffentlichungen werden als spezielle „ungeschnittene“ Versionen des Films dienen und am 9. Dezember erscheinen, wobei die 4K-UHD-Ausgabe 39,99 US-Dollar und die VHS-Ausgabe 29,99 US-Dollar kostet. Die 4K-UHD-Veröffentlichung wird Dolby Vision HDR enthalten, mit einem äußeren Kartoncover, das einen wahnsinnigen, mit Blut bespritzten Christian Bale zeigt, und einer CD-Hülle mit Artwork, die Huey Lewis und den News nachempfunden ist. Sport.

Die 25-Jahre-Jubiläumsausgaben enthalten außerdem fünf Nachbildungen der Visitenkarten der Wall-Street-Banker des Films: Patrick Bateman, Paul Allen, Timothy Bryce, David Van Patten und Luis Carruthers. Außerdem enthält das Set eine gefälschte, auf Bateman registrierte Kreditkarte sowie eine gefälschte Mitgliedskarte für eine Videothek.

Schließlich wird das neue Set eine Reihe besonderer Bonusfunktionen bieten, darunter eine Fragerunde zum 25-jährigen Jubiläum mit der Autorin und Regisseurin Mary Harron, einen Audiokommentar von Harron und Co-Autorin Guinevere Turner sowie verschiedene Archivbeiträge von Amerikanischer PsychoOriginalveröffentlichung und Promotion im Jahr 2000 und vieles mehr. Vorbestellungen laufen.

Amerikanischer Psychoeine Adaption des Romans von Bret Easton Ellis aus dem Jahr 1991, kam am 14. April 2000 landesweit in die Kinos. Christian Bale spielte Patrick Bateman, einen jungen Investmentbanker, der in New York einen grausamen Serienmord begeht und gleichzeitig versucht, seine gepflegte Fassade aus Reichtum und sozialem Status in der Elite Manhattans aufrechtzuerhalten. Der Film wurde ein Kassenerfolg und ein beliebter Eintrag im Horror-Kanon und inspirierte eine Direct-to-Video-Fortsetzung, ein Broadway-Musical und eine beträchtliche Kult-Anhängerschaft.

Unterdessen arbeitet Luca Guadagnino an einem Remake von Amerikanischer Psycho mit Austin Butler als Patrick Bateman; Berichten zufolge wird der Film mehr von Ellis‘ ursprünglichem Roman übernehmen als von Harrons Film aus dem Jahr 2000.