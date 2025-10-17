Man kann nicht sagen, dass wir als Kultur dringend neue Filme über Dr. Victor Frankenstein und sein Monster brauchen. Seit den Anfängen des Films wurden buchstäblich Hunderte dieser Adaptionen vorgenommen, die jedes Jahr mindestens eine neue Interpretation von Mary Shelleys klassischer Erzählung hervorbringen. Im Jahr 2022 wurde Rob Zombie neu verfilmt Die Munsters; 2023 bescherte uns Yorgos Lanthimos den Oscar-prämierten Film Arme Dinge; 2024 gab Zelda Williams ihr Regiedebüt mit Lisa Frankenstein. Und jetzt ist Guillermo del Toro an der Reihe.

Der Oscar-prämierte Autor hat ein großes Budget und ist aufwändig gemacht Frankenstein Mit Oscar Isaac als Titelwissenschaftler und Jacob Elordi als seiner Schöpfung. Viele der bekannten Handlungsstränge aus Mary Shelleys ursprünglichem Roman sind vorhanden, einschließlich der Rahmenkonstruktion von Victor Frankenstein, der seine Geschichte einem Schiffskapitän erzählt, der seine Crew auf eine möglicherweise zum Scheitern verurteilte Expedition in die Arktis geführt hat. Allerdings hat del Toro einen Großteil der ursprünglichen Handlung neu abgemischt und dabei viele Charaktere und Details beibehalten, sie jedoch verschoben, um seiner Vision gerecht zu werden.

Del Toro beginnt mit einem Vorspiel, in dem der verletzte Victor Frankenstein auf dem arktischen Eis gefunden und in die relative Sicherheit des Schiffes gebracht wird. Dann erfahren wir die Geschichte von Victors wenig idyllischer Kindheit, die zu Victors Versuchen führt, die bedeutendsten medizinischen Köpfe seiner Zeit mit seinen kühnen Ideen zur Wiederbelebung des Fleisches für sich zu gewinnen. Sie lehnen seine Arbeit ab, treten aber in Harlander (Christoph Waltz) ein, einen reichen Geschäftsmann – und Onkel von Elizabeth (Mia Goth), der Verlobten von Victors Bruder William (Felix Kammerer) –, der bereit ist, Victors Experimente zu finanzieren.

Mit viel Geld und angehäuften Körperteilen hat Victor seinen „modernen Prometheus“ zusammengebaut und mithilfe eines Gewitters zum Leben erweckt. Unglücklicherweise schreibt er die Kreatur bald als Versager ab, da es ihr nicht gelingt, schnell genug eine Fähigkeit zur Sprache zu entwickeln, was eine Reihe tragischer Ereignisse auslöst, die die Geschichte auf ihren Höhepunkt bringen.

In gewisser Weise hat sich Del Toros gesamte Karriere bis zu diesem Moment entwickelt: Der Regisseur hat nicht nur häufig über seine Liebe zum Klassiker gesprochen Frankenstein in der Presse, aber in früheren Filmen wie z. B. ist eine Parade schmerzlich menschlicher Monster aufgetaucht Höllenjunge, Pans LabyrinthUnd Die Form des Wassers. Letzterer Film gewann vier Oscars, darunter für den besten Film und die beste Regie, eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass dieser Film am häufigsten als „der Film, in dem Sally Hawkins Sex mit dem Fischmann hat“ in Erinnerung bleibt. (Es Ist darüber hinaus ein wunderschöner Film – oder vielleicht Weil davon. Gibt es einen besseren Weg, die Natur der Menschheit zu erforschen?)

Angetrieben von dieser kreativen Leidenschaft, ganz zu schweigen von einer Menge Geld von Netflix, bringt del Toro etwas Steampunk-Flair in die Action, ohne es zu übertreiben. Tatsächlich wird jedes historische Detail auf dem Bildschirm wunderschön wiedergegeben, vom Produktionsdesign bis zu den Kostümen – selbst die Effekte sind absolut makellos, wobei die Grenze zwischen digital und real durch brillantes Puppenspiel und CGI geglättet wird. Die Farben erzählen durchgehend eine Geschichte, Rot und Blau stehen in strengem Gegensatz zueinander, während del Toro genau die richtige Balance zwischen zu viel und zu wenig Groteske findet, passend zur Geschichte.

Auch diese ästhetischen Errungenschaften halten die Besetzung nicht zurück. Oscar Isaacs Augen fangen den nötigen Wahnsinn ein, aber seine Darstellung bleibt insgesamt so geerdet und glaubwürdig, dass sie sich völlig von den vielen Schauspielern unterscheidet, die diese Rolle in der Vergangenheit gespielt haben, von Peter Cushing bis Gene Wilder. Und als seine Schöpfung ist Jacob Elordi eine ziemlich geniale Besetzung, wenn man bedenkt, dass ganze Artikel darüber geschrieben wurden, wie gerecht er vielleicht ist zu groß. Aber über seine Größe hinaus bringt er ein Maß an Unschuld und Verletzung mit, das hier wirklich funktioniert, und das prothetische Make-up hindert ihn nicht daran, alles Verletzliche und Zuordenbare an seinem Charakter hervorzuheben. Netflix hält seine vollständige Verwandlung geheim (die Presseseite enthält keine klaren Bilder des Creature-Designs), aber das Design fängt sowohl seine Menschlichkeit als auch seine jenseitige Natur wunderbar ein.

Die Nebendarsteller verblassen im Vergleich etwas, was vor allem an der Art und Weise liegt, wie sie in Del Toros Remix integriert sind. Die Figur von Christoph Waltz fühlt sich am Ende eher wie eine nachträgliche Erfindung/Handlung an, während Mia Goth reichlich Gelegenheit bekommt, sich als mehr als nur eine affektierte zukünftige Braut zu profilieren; Diese Charakterentwicklung führt leider nicht zu einer aktiven Beteiligung an der Handlung. Dennoch sind die Beschwerden mild genug, vor allem wenn man bedenkt, wie tiefgreifend Del Toro in den Kern seines Ansatzes investiert hat.

Was ist das Faszinierendste an häufig adaptierten Texten? Frankenstein ist das, was wir aus den bei der Anpassung getroffenen Entscheidungen lernen können. Ein Beispiel hierfür ist Danny Boyles Nationaltheater-Inszenierung von 2011 Frankenstein In der berühmten Serie tauschten Benedict Cumberbatch und Jonny Lee Miller jeden Abend die Rollen und propagierten die Idee des Menschen und seiner Schöpfung als Dualität.

Del Toros Ansatz besteht jedoch darin, diese Erzählung als Schöpfungsgeschichte sowie als Geschichte von Vätern und Söhnen zu untersuchen. Daher die frühen Szenen des Films, denn das Drehbuch gibt uns alles, was wir brauchen, um Victor als Charakter und damit seine nachfolgenden Handlungen zu verstehen, indem es die tragische Geschichte seiner Kindheit entfaltet. Victor erzieht sein Geschöpf auf die gleiche Weise wie sein missbräuchlicher Vater (Charles Dance, stählerne Perfektion) und erkennt seine Fehler erst zu spät.

Unterdessen war auf der Seite Shelleys Kreatur weitaus gewalttätiger als die von del Toro; Hier ist Victor letztendlich für weitaus mehr Blutvergießen in der Geschichte verantwortlich, während die Kreatur mehr Unschuld bewahrt. Man muss nicht allzu tief in Del Toros frühere Arbeit eintauchen, um die Gründe herauszufinden, warum er möchte, dass sein Publikum mehr Mitgefühl für das Monster empfindet; dort war schon immer sein Mitgefühl. Und dank der Liebe und Sorgfalt, mit der er diese Geschichte erzählt, ist es für das Publikum überhaupt keine Herausforderung, mit ihm dorthin zu gehen.

Angetrieben von dieser Liebe ist das Endergebnis etwas Schönes und Bedeutsames – eine Anpassung, bei der man nie die Notwendigkeit in Frage stellt. Und das ist an sich schon eine Leistung: Robert Eggers‘ Adaption von 2024 Nosferatu war auch wunderschön verarbeitet, fühlte sich aber nie wesentlich an. Im Vergleich dazu ist das, was del Toro getan hat, so menschlich und temperamentvoll, dass es sich trotz der erzählerischen Unterschiede wirklich anfühlt Die definitive Interpretation von Shelleys klassischer Geschichte. Er hat gesagt, was er über seine geliebte Kreatur sagen möchte, und wir sind besser dran.

Frankenstein verlässt das Labor für eine limitierte Veröffentlichung am Freitag, den 17. Oktober. Sein Netflix-Debüt findet am 7. November statt. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.