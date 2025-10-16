*Warnung: Dieser Artikel enthält Spoiler*

Donald Trump ist ein werdender Vater und niemand ist glücklich darüber. Nicht der Präsident selbst, nicht sein Vizepräsident JD Vance und schon gar nicht der milliardenschwere Technologiemogul und konservative Aktivist Peter Thiel. In der Folge dieser Woche South ParkDrei der mächtigsten Männer Amerikas sind fest entschlossen, einen Weg zu finden, den in Satan wachsenden Antichristen loszuwerden.

Nachdem der PC-Direktor die Obsession der Kinder mit dem Meme „6 7“ für satanische Numerologie hält, lädt er Thiel ein, in der Schule zu sprechen. Thiel, der sich selbst als die ultimative Autorität für biblische Prophezeiungen und das Kommen des Antichristen anpreist, macht einige seiner eigenen harmlosen Anspielungen auf „6 7“, was bei den Schülern nur für Gelächter sorgt. Er ist davon überzeugt, dass die South Park Elementary die Mächte der Dunkelheit angenommen hat, und beschlagnahmt alle privaten Daten der Schule, um das Verhalten der Kinder zu überwachen. (Thiel war Mitbegründer des staatlichen Geheimdienst- und Softwareunternehmens Palantir.)

Von allen Schülern ärgert sich Cartman am meisten über das Meme und er muss sich jedes Mal übergeben, wenn jemand es erwähnt. Thiel glaubt jedoch, dass Cartman besessen ist und inszeniert einen Exorzismus. Als das scheitert, beschließt Thiel, Cartman mit zurück nach Washington, D.C. zu nehmen, und sagt zu Frau Cartman: „Ihr Sohn ist der Schlüssel zur Rettung unseres Landes. Alles, was uns am Herzen liegt, könnte enden. Wir müssen die Geheimnisse, die er birgt, lüften, egal, was es kostet.“

Unterwegs bleibt Thiel in Kontakt mit Vance, der ein begründetes Interesse an der Situation hat, da Satans Baby seinen Weg ins Weiße Haus bedroht. (Im Gegenzug verspricht Vance Thiel „vollen Zugriff auf alle Daten“, wenn er dem dämonischen Kind Einhalt gebieten kann.) In der Zwischenzeit überredet Vance ihn, eine Abtreibungsklinik aufzusuchen, da er weiß, dass Trump selbst das Baby nicht mehr will – wenn auch hauptsächlich aus Gründen, die mit seinen Startzeiten zusammenhängen –, wo Trump sofort seine Hosen fallen lässt, nur um zu erfahren, dass das Verfahren nicht so funktioniert.

Es gibt auch eine B-Geschichte, in der Jesus ein Blind Date in der Käsekuchenfabrik hat und schließlich mit dem PC-Direktor in Streit gerät, nachdem die Spannungen über ihre gegensätzlichen religiösen Stile schwelten. Aber zum größten Teil diese Woche South Park schien die Bühne für Episoden zu bereiten, die später in Staffel 27 folgen werden.

Nach der Premiere auf Comedy Central, Staffel 27, Folge 6 von South Park – „Twisted Christian“ – wird ab Donnerstag, dem 16. Oktober, auf Hulu zum Streamen verfügbar sein.