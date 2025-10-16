Laut einer neuen Aussage ihrer Familie ist Diane Keaton an einer Lungenentzündung gestorben.

„Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Liebes- und Unterstützungsbotschaften, die sie in den letzten Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist“, heißt es in einer Erklärung, die an geteilt wurde MENSCHEN.

Die Oscar-prämierte Schauspielerin verstarb am Samstag, 11. Oktober, im Alter von 79 Jahren.

Eine Quelle erzählte MENSCHEN dass sich Keatons Gesundheitszustand „sehr plötzlich“ verschlechterte und sie ihre letzten Monate „nur im Kreise ihrer engsten Familie verbrachte, die es vorzog, die Dinge sehr privat zu halten. Selbst langjährige Freunde wussten nicht ganz, was geschah.“

Ihre Familie bittet darum, alle zu ihrem Andenken geleisteten Spenden an ein örtliches Tierheim oder eine Lebensmittelbank weiterzuleiten, und erklärt, dass sie „ihre Tiere liebte und die Obdachlosengemeinschaft standhaft unterstützte“.

Verwandtes Video