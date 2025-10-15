Jim Carrey, das ist George Jetson. Entsprechend Der Hollywood-ReporterCarrey befindet sich derzeit in Gesprächen mit Warner Bros. Pictures über eine Rolle in einer Live-Action-Version der Zeichentrickserie aus den 1960er-Jahren. Die Jetsons. Colin Trevorrow (Jurawelt) wird mit der Regie des Films beauftragt, wobei Trevorrow und Joe Epstein in Verhandlungen über das Schreiben des Drehbuchs sind.

Pläne, die beliebte Hanna-Barbera-Show, die 1962 auf ABC Premiere hatte, in einen Live-Action-Film umzuwandeln, werden seit Jahren diskutiert, darunter ein Vorschlag aus dem Jahr 2003, bei dem Adam Shankman mit der Regie in Verbindung gebracht wurde. Auch Filmemacher wie Robert Rodriguez und Conrad Vernon wurden in unterschiedlichen Entwicklungsstadien hinzugezogen.

Das Original Jetsons In der Serie ging es um eine Familie im Weltraumzeitalter, die in der Zukunft lebt, darunter George Jetson, seine Frau Jane, ihre beiden Kinder Judy und Elroy, die Roboter-Haushälterin Rosie und ihren Hund Astro.