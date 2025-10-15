Jeder hat seine eigene Definition von Komfort-Fernsehen – die Fernsehsendungen, die man sich nach einem langen, anstrengenden Tag oder direkt vor dem Schlafengehen ansehen könnte. Die bekannten Rhythmen eines 30 Rock längst auswendig gelernt, die neueste Soap-Folge von Greys Anatomyoder… eine Show über Vergewaltigung und Mord Recht und Ordnung: SVU.

Das Anschauen eines düsteren Krimidramas zur Entspannung könnte einem guten Schlaf zuwiderlaufen. Dennoch macht es für eine Vielzahl von Experten Sinn, die untersuchen, wie Popkultur unsere Sicht auf die Realität beeinflusst. Wie Dr. Lisa Kort-Butler erzählt Folge„Es ist ein düsteres Universum. Manche Leute wollen dem auf irgendeine Weise entfliehen. Die Komödie tut das, aber einige von uns möchten wissen, dass es etwas Stabiles in der Welt gibt. Diese Krimiserien sind zwar düster, stehen aber fest auf der Seite der Rechten.“

Als Soziologe, der sich mit der Darstellung von Kriminalität und Gerechtigkeit in den Medien befasst, hat Kort-Butler beobachtet, dass ein großer Faktor für die Behaglichkeit, die wir mit diesen Sendungen verbinden, von ihrer inhärenten Formel herrührt, die „tröstend ist, weil man die Geschichte kennt. Aus dem gleichen Grund schauen sich Kinder immer und immer wieder die gleichen Dinge an, weil sie wissen, was sie davon erwarten können.“

Diese Grundformel beschreibt Professor Dr. Andrew Selepak von der University of Florida in einer Sprache, die die oben genannten Kinder verstehen können: „Uns gefällt die Tatsache, dass es innerhalb einer Stunde zu einem Verbrechen kommt und am Ende der Kriminelle gefasst wird. Normalerweise werden die Bösen gefasst und die Guten gewinnen. Der klassische White-Hat-Cowboy besiegt den Black-Hat-Cowboy. Das ist in gewisser Weise beruhigend – im Gegensatz zum wirklichen Leben, wo die meisten Morde in einer Stadt wie Chicago gar nicht erst passieren.“ gelöst.“

Eine Show wie SVU geht auch über die Erzählung von „Bösewichten und Guten“ hinaus, da die Abläufe der Ermittlungen – ein Verbrechen wird begangen, die Polizei ermittelt, ein Verdächtiger wird identifiziert, „dun dun“ – insgesamt sehr ähnlich bleiben. Die forensische Psychiaterin Dr. Susan Hatters-Friedman sagt: „Es ist tröstlich, weil wir wissen, wie es ausgehen wird, und man das Gefühl hat, die Kontrolle darüber zu haben.“ Das Ergebnis ist, dass sich der Zuschauer am Ende „in dieser potenziell traumatisierenden Umgebung sicher fühlt, wenn er diese Sendungen sieht. Auch wenn jede Episode anders ist, gibt es dieses Muster in der Art und Weise, wie sie präsentiert werden.“

Dr. Sharon Lauricella ist Wissenschaftlerin im Bereich Kommunikation und digitale Medienwissenschaft und hat sich speziell mit den Auswirkungen des Anschauens von Kriminalfällen auf die Zuschauer befasst. Sie sagt, dass sich die Forschung in diesem Bereich vor 25 Jahren hauptsächlich auf die Auswirkungen von Kriminalfällen auf das Publikum konzentrierte: „Machen sie die Menschen paranoider? Fühlen sie sich dadurch unsicher? Und die meisten Untersuchungen haben dann herausgefunden, dass sich die Menschen dadurch nicht wirklich unsicher fühlten. Es verursachte bei den Menschen keine Paranoia, das Abschließen ihrer Türen usw.“ das. Dann änderte sich der Fokus der Medienforschung auf die Frage: „Warum schauen sich die Leute diese Dinge überhaupt an?“

In Lauricellas Forschung fand sie heraus, dass die Hälfte der Teilnehmer ihrer Studienpopulation angab, Strafverfahren aus Neugier zu verfolgen: „Wie funktioniert die Polizei? Welche Schritte sind nötig, um ein Verbrechen aufzuklären? Wie funktioniert das Rechtssystem? Solche Dinge.“

Dementsprechend besteht berechtigter Grund zur Sorge, dass Menschen das, was sie im Fernsehen sehen, als Realität akzeptieren. Hatters-Friedman erwähnt „the CSI effect“, benannt nach der Serie 2000-2015 und ihren Spin-offs, die sich darauf bezieht, wie echte Geschworene heutzutage „so sehr an all die Beweise gewöhnt sind, die sie vor Gericht (in Fernsehsendungen) vorbringen, um die Schuld einer Person zu beweisen.“ Es ist alles pseudowissenschaftliches Zeug – als ob sie am nächsten Tag mit einem DNA-Test zurückkommen, während es im wirklichen Leben Zeit braucht. So funktioniert die reale Welt nicht.“

In ähnlicher Weise ist es nicht so, dass die Leute, wenn sie sich Strafverfahren ansehen, nicht verstehen, dass es nicht real ist, aber Hatters-Friedman sagt: „Sie ziehen daraus diese Lehren, als ob es so ist und wie schnell man es lösen kann. Anekdotisch, wenn ich in der Forensik arbeite, werden mich Leute Dinge fragen, die einfach unmöglich sind. Aber sie gehen einfach davon aus, dass es leicht passieren würde, weil sie es im Fernsehen gesehen haben.“