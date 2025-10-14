Drew Struzan, der legendäre Filmplakatkünstler hinter einigen der berühmtesten Kinofilme, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er kämpfte gegen die Alzheimer-Krankheit.

Der Tod des Künstlers wurde am Dienstag, 14. Oktober, auf Instagram über seinen offiziellen Account bekannt gegeben. „Schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass Drew Struzan seit gestern, dem 13. Oktober, diese Welt verlassen hat“, schrieb sein Bruder Greg auf Instagram. „Ich halte es für wichtig, dass Sie alle wissen, wie oft er mir gegenüber die Freude zum Ausdruck gebracht hat, die er empfand, als er wusste, wie sehr Sie seine Kunst schätzten.“ Siehe den Beitrag unten.

Die Liste der denkwürdigen Poster, die Struzan geschaffen hat, ist umfangreich und umfasst so beliebte Filme wie Blade Runner, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Zurück in die Zukunft, Riskantes Geschäft, Die Goonies, Harry Potter und der Stein der Weisenund die Sonderausgabe von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück.

Auf die Frage, ob er ein Lieblingsplakat aus seiner langen Schaffensgeschichte hätte, antwortete Struzan nicht: „Wenn ich ein Lieblingsplakat hätte, hätte ich bereits mein Bestes gegeben. Ich würde meinen Funken Kreativität verlieren. Mein Favorit ist immer das nächste“, sagte er Los Angeles Magazin im Jahr 2014.

Struzan war ein Favorit von Steven Spielberg, der ihn einst als „meinen Lieblingsfilmkünstler“ bezeichnete und später hinzufügte: „Ich musste der Kunst, die wir später Drew für das Poster anfertigen sollten, nahezu gerecht werden.“

„Es ist sehr herzzerreißend, das zu lesen und mich mit der Endgültigkeit des Ganzen, einem erstaunlichen Mann und dem Vermächtnis einer unglaublichen Arbeit zu befassen“, teilte Marvel-Künstler J. Scott Campbell in einer Hommage mit Der Hollywood-Reporter. „Er hat uns allen für kommende Generationen so viel Schönheit hinterlassen, an der wir uns erfreuen können. Ich weiß, dass die letzten Jahre besonders schwierig waren und ich kann nur hoffen, dass dies ihm und all seinen Lieben ein Gefühl des Friedens gibt.“

„Ein Gigant unter Giganten. Seine Arbeit hat die Menschlichkeit, Kraft und Emotionen seiner Motive auf eine Weise eingefangen, die seitdem nicht mehr gesehen wurde“, fügte DC-Präsident und Batman-Künstler Jim Lee hinzu. „Danke, dass du all die Momente meiner Kindheit und darüber hinaus zum Leben erweckt hast.“

Im Jahr 2013 wurde Struzans Arbeit im Film von Regisseur Erik Sharkey dokumentiert. Drew: Der Mann hinter dem Plakat.