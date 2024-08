A24 arbeitet derzeit an einem Biopic über Anthony Bourdain und Berichten zufolge soll Dominic Sessa den gefeierten Koch, Autor und Dokumentarfilmer spielen.

Matt Johnson, der kürzlich die Leitung übernahm Brombeerewird den Film nach einem Drehbuch von Todd Bartels und Lou Howe inszenieren. A24 wird zusammen mit Star Thrower Entertainment produzieren.

Sessa hat gerade ihren Durchbruch in Die Überbleibselfür den er eine BAFTA-Nominierung als Bester Nebendarsteller und einen Critics Choice Award als Bester Nachwuchsdarsteller erhielt. Der gebürtige Cherry Hiller aus New Jersey wird als nächstes zu sehen sein in Die Unfassbaren 3.

Bourdains Memoiren, Küche vertraulichwurde bereits 2005 als Fernsehserie adaptiert, wobei Bradley Cooper eine von Bourdain inspirierte Figur spielte.

Im Jahr 2012 war Bourdans Leben Gegenstand des Dokumentarfilms Roadrunner.