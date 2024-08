In Staffel 4 von Nur Morde im GebäudeDer True-Crime-Podcast von Charles, Oliver und Mabel wird als Hollywood-Film adaptiert, in dem echte Stars übertriebene Versionen ihrer selbst spielen. Sehen Sie sich unten den neu veröffentlichten Trailer für Staffel 4 an.

Der Meta-Twist der beliebten Hulu-Serie besteht darin, dass Zach Galifianakis, Eugene Levy und Eva Longoria in der kommenden Staffel, die am 27. August Premiere feiert, die Charaktere von Martin Short, Steven Martin und Selena Gomez spielen – oder zumindest Hollywood-Versionen davon. Natürlich kommt ein neuer Mord dazwischen und löst eine brandneue Untersuchung aus.

Neben Short, Martin, Gomez, Galifianakis, Levy, Longoria, dem mit Stars gespickten Nur Morde Zur Besetzung der vierten Staffel gehören Meryl Streep, Michael Cyril Creighton, Richard Kind, Jane Lynch, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Da’Vine Joy Randolph, Molly Shannon und mehr.

Nur Morde im Gebäude Staffel 4 startet am 27. August auf Hulu, neue Folgen werden dienstags gestreamt. Neue Abonnenten können sich für eine 30-tägige kostenlose Testversion anmelden. Alternativ wurde letzten Monat ein neues Paket mit Hulu, Disney+ und Max auf den Markt gebracht, das eine Ersparnis von 38 % gegenüber dem Preis der Dienste bietet, wenn diese einzeln erworben werden.