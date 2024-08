Als die neue Lionsgate-Verfilmung von Grenzland Der Film feierte letzte Woche Premiere und wurde von den Kritikern ziemlich verrissen, obwohl er mit einer Starbesetzung wie Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart und Gina Gershon aufwartete. Aber um ehrlich zu sein, jeder, der glaubt, dass Grenzland ist einer der schlechtesten Videospielfilme aller Zeiten. Hat sich bei weitem nicht genug Verfilmungen von Videospielen angesehen.

Beginnend mit 1993 Super Mario Bros.Hollywood hat sich in den letzten 31 Jahren häufig von der Videospielwelt inspirieren lassen und Dutzende obskure und beliebte Titel als Spielfilme adaptiert. Und viele davon waren ganz schlecht – wenn man dieses spezielle Subgenre unter Filmfreaks erwähnt, fällt wahrscheinlich das Wort „verflucht“. Und zwar sehr oft.

Man könnte argumentieren, dass Videospiele nicht ganz so schwer zu adaptieren, wie sie sind: Sicher, einige Videospiele enthalten mehr Story, als ein normaler Film in seiner Laufzeit fassen kann, aber es gibt viele großartige Filme, die auf Büchern basieren und oft ein ebenso großes Übermaß an Erzählung bieten. Was schief läuft, ist das, was großartige Filme, die auf Videospielen basieren, von schlechten unterscheidet: Das Verständnis des Kerns der Anziehungskraft und Kraft des Ausgangsmaterials und die Verstärkung dieser Eigenschaften mithilfe der besonderen Kräfte, die dem neuen Medium innewohnen.

Man denke nur daran, dass das Fernsehen in letzter Zeit die Heimat einiger äußerst erfolgreicher Videospieladaptionen war, wie zum Beispiel Der Letzte von uns Und Ausfallen. Im Fall von Der Letzte von unswar der ausführende Produzent Craig Mazin ein so großer Fan der Spiele, dass er den Spieleautoren und Regisseur Neil Druckmann als Co-Showrunner hinzuzog, um die Treue zur ursprünglichen Erzählung sicherzustellen. In der Zwischenzeit haben die Autoren von Ausfallen erhielten die Möglichkeit, eine originelle Geschichte zu erzählen, die dennoch auf dem reichen Hintergrundwissen der Spielereihe aufbaut, und zwar auf eine Art und Weise, die zu Emmy-Nominierungen führte.

Erfolgreiche Adaption bedeutet zu verstehen, was man beibehalten, was man weglassen und was man ändern sollte. Und es gibt Filme, denen das gelungen ist – nun ja, es gibt zumindest lustige Beispiele wie Sonic the Hedgehog, Pokémon Meisterdetektiv Pikachuund (die meisten) Resident Evil Filme. Sie werden sogar den einen oder anderen Verteidiger der Grabräuber Filme und Duncan Jones‘ Warcraft.

Dann gibt es noch den Rest. Dies ist eine Liste der 10 schlechtesten Videospielfilme aller Zeiten. Es hätte der 20 schlechteste sein können sehr leicht. Fast alle dieser Filme sind etwa 90 Minuten lang. Fast alle von ihnen fühlen länger.

Ich habe sie alle gesehen, um dies zu schreiben.

Ich bereue … einiges.

Ein wichtiger Hinweis zu Uwe Bolls Videospielfilmen

Beim ersten Brainstorming für diese Liste tauchte sofort eine Frage auf: Was tun mit Haus der Toten, Allein im Dunkeln, BlutRayne, Post, und andere Videospielfilme von Uwe Boll? Denn er hat bis heute mindestens zwölf davon gedreht und sie alle werden von den Kritikern auf eine Weise verrissen, wie es nur wenige andere Regisseure je erlebt haben.

Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Uwe Boll eigentlich keine Filme macht – er macht buchstäblich Steuerabschreibungen für seine eigene Produktionsfirma und macht dabei einen furchtbaren Job. Sein größter Beitrag zur Welt des Kinos war, dass er 2006 Filmkritiker aus „Something Awful“ und „Ain’t It Cool News“ rausgehauen hat. Alles andere … ist einfach nicht zu berücksichtigen.

Obwohl hier also keiner seiner Filme aufgeführt ist, gibt es in dieser Rangliste eine spirituelle Null, und diese ist Bolls gesamter Filmografie vorbehalten. Ehrlich gesagt ist es mir als Autor dieser Liste egal, ob es Betrug war, Uwe Bolls Filme nicht in die Diskussion aufzunehmen, denn ich war derjenige, der sich die folgenden Filme tatsächlich angesehen hat, und der menschliche Geist kann nur eine begrenzte Menge verarbeiten. Und wie Sie sehen werden, musste mein Geist dennoch eine Menge verarbeiten. viel.