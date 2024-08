Willkommen zurück bei Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles zu analysieren, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute spricht die aufstrebende Country-Künstlerin Denitia über den Prozess hinter ihrer hypnotischen neuen Single „Don’t Let Me Go“.

Es gibt so viele Leute, die in Nashville versuchen, sich einen Namen zu machen, aber es dauert nicht lange, bis man merkt, dass Denitia etwas Besonderes zu bieten hat. Wie jeder bestätigen kann, der sie bei einer Autorenrunde oder im Rahmen des CMT Next Women in Country-Programms gesehen hat, zeigt die aufstrebende Singer-Songwriterin auf der Bühne eine hinreißende Dualität. Sie kann geerdet und verletzlich sein und gleichzeitig selbstbewusst und mitreißend. Wie bei der besten Country-Musik ist für alles Platz.

Denitia bereitet sich auf ein neues Projekt vor, mit dem Titel Sonnenuntergangsfahrterscheint am 6. September. Ihre neue Single „Don’t Let Me Go“ folgt auf den klagenden Track „Back to You“. Die beiden Songs betonen ihre einzigartige Stimme – sowohl im wörtlichen Sinne als auch in Bezug auf das Songwriting. Heute gibt sie Einblicke in die Entstehung von „Don’t Let Me Go“, vom Produktionsprozess bis zu ihrer visuellen Umsetzung des Tracks.

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „Don’t Let Me Go“ an und lesen Sie weiter, um die wichtigsten Punkte zu erfahren, die Denitia bei der Entwicklung des Songs berücksichtigt hat.

Denitia wird diesen Herbst den Vorauftritt von Mickey Guytons Tournee haben. Tickets für den Auftritt können Sie hier ergattern.

Verträumte Trommeln:

Ich begann, dieses Lied in einem schlaflosen Zustand zu schreiben und verlor mich in der Bewegung von Schlagzeug und Bass, die ineinander übergingen. Das Schlagzeug war hier zuerst da, was dieses Lied sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf den Prozess zu einem Ausreißer auf der Platte macht. Ich verwendete eine Fender Jazzmaster, um die Dinge voranzutreiben, und ließ sie durch ein Oktavpedal laufen, um den anfänglichen Demo-Bass zu erzeugen.

Ich wollte herausfinden, wie ich es distanziert und emotional zugleich klingen lassen konnte – diese Dualität erkunden. Es fühlte sich verträumt und hypnotisch an, ein paar luftige Akustikgitarren darüber zu legen. Der Gesang kam ziemlich schnell und als ich den Refrain schrieb, wusste ich, dass ich etwas hatte, das ich behalten wollte. Mein Produzent kam und spielte einige der Elemente noch einmal ab, damit es besser klang als das Demo, aber ich bin stolz darauf, dass dies eine Koproduktion ist und viele der ursprünglichen Vibes vom ersten Tag noch vorhanden sind.