Apple TV+ hat den Trailer für Langsame Pferde Staffel 4, in der Agent Jackson Lamb (Gary Oldman) zurückkehrt, um sein zusammengewürfeltes Team aus MI5-„Ausgestoßenen“ anzuführen. Sehen Sie sich die Staffel unten an.

Dieser Trailer beginnt mit einem Selbstmordanschlag auf ein Einkaufszentrum, der laut der offiziellen Logline „persönliche Geheimnisse zur Detonation bringt und die ohnehin instabilen Fundamente von Slough House erschüttert“. Gegen Ende des Clips erfahren wir, dass Lambs Team in Schwierigkeiten ist, nachdem der große Bösewicht der Staffel (gespielt von Hugo Weaving) einen von ihnen ausgeschaltet hat.

Als Lambs Chefin (Kristin Scott Thomas) ihn fragt, ob er „über eine Dusche nachdenken“ würde, antwortet er trocken: „Ja, das ist ein verlockendes Angebot, aber ich glaube nicht, dass das im Moment angebracht ist. Ich meine, abgesehen von allem anderen ist gerade einer aus meinem Team gestorben.“

Langsame Pferde wurde für das Fernsehen adaptiert von Mick Herrons Slough-Haus Romanreihe von Schöpfer und Showrunner Will Smith (Veep). Dieses Jahr sind sage und schreibe neun Emmy Awards im Rennen, darunter für Oldman in den Kategorien „Herausragende Dramaserie“ und „Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie“.

Zur wiederkehrenden Besetzung gehören Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und Jonathan Pryce, neu dazugekommen sind Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke und James Callis.

Staffel 4 von Langsame Pferde kehrt am 4. September zu Apple TV+ zurück, wobei bis zum 9. Oktober jeden Mittwoch eine neue Folge erscheint.