Der erste Trailer zur kommenden finnischen Heavy-Metal-Komödie wurde veröffentlicht Schwerere Reisedie Fortsetzung des Kultfilms von 2018 Schwere Reise.

Die Geschichte knüpft an den ersten Film an und folgt der Underground-Extreme-Metal-Band Impaled Rektum auf ihrer Reise zur Verfeinerung ihres Sounds. Nun wurden sie für den „heiligen Gral der Metal-Festivals“ gebucht: das Wacken Open Air in Deutschland.

In der Heavy-Metal-Komödie begibt sich die Band auf einen „verrückten Roadtrip durch Nordeuropa“, um das deutsche Festival zu erreichen. Wie im Trailer zu sehen ist, treffen Impaled Rektum auf zwielichtige Typen aus der Branche, die versuchen, ihren Sound zu beeinflussen, auf konkurrierende Bands und sogar auf BABYMETAL, die im Trailer mit ihrem Song „Gimme Chocolate!!“ auftauchen.

Entsprechend Vielfaltdie Fortsetzung spielt einige Jahre nach dem Ende des Originalfilms und findet Impaled Rektum im Gefängnis vor. Als der Vater des Gitarristen krank wird und finanzielle Hilfe braucht, plant die Band, aus dem Gefängnis auszubrechen und sich auf eine Reise zu begeben, um beim Wacken Open Air zu spielen.

Die beiden Co-Regisseure Juuso Laatio und Jukka Vidgren erklärten in einem Statement: „Wenn es etwas gibt, das die Welt braucht, dann sind es Wohlfühlfilme über Typen, die symphonischen, postapokalyptischen, Rentier-zermürbenden, Christus-missbrauchenden, extremen, kriegerischen, heidnischen, fennoskandischen Metal spielen. Wir freuen uns sehr, Schwerere Reise dem nordamerikanischen Publikum vorzustellen und mit der Veröffentlichung dieser Fortsetzung für viel Aufsehen zu sorgen!“

Doppelgänger Releasing, ein genrespezifisches Label von Music Box Films, erwarb die nordamerikanischen Vertriebsrechte für Schwerere Reisedessen Trailer Szenen sowohl auf Finnisch als auch auf Englisch enthält. Charades verwaltet die weltweiten Vertriebsrechte.

Der Film wurde in der Heimat der Regisseure, Finnland, und beim letztjährigen schlammigen Wacken Open Air gedreht. Die schwedische Okkult-Rockband Year of the Goat hat die komplette Filmmusik beigesteuert, während der finnische Death-Metal-Veteran Mika Lammassaari (Mors Subita, ex-Eternal Tears of Sorrow) die Musik für Impaled Rektum geschrieben hat.

„Das war mein Zehnjahresplan, irgendwie mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte Juuso Laatio über die Zusammenarbeit mit Year of the Goat. „Ich musste den ersten Film machen, damit ich ihnen etwas bieten konnte: ‚Würdest du, würdest du im zweiten Film mitspielen?‘ Ich bin schon lange ein großer, großer Fan von ihnen und das ist in vielerlei Hinsicht ein persönliches Projekt für mich. Es erfüllt viele meiner Fanboy-Träume.“‘

Der erste Film, Schwere Reiseerhielt durchweg begeisterte Kritiken und erreichte auf Rotten Tomatoes eine positive Bewertung von 94 %.

Die Fortsetzung soll im Herbst in die Kinos kommen. Sehen Sie sich den Trailer an für Schwerere Reise unten.