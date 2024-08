Public Enemy, Cypress Hill und De La Soul gehören zu den Top-Acts von „Hip-Hop 101: From New York to The Bay“, einem eintägigen Traumfestival für 90er-Rap-Fans, das am 9. November in die Oakland Arena kommt.

Seinem Namen entsprechend werden bei der Veranstaltung auch Too $hort, Eric B & Rakim, Dilated Peoples und Mistah Fab dabei sein. Ein Live Nation-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 14. August (Zugangscode verwenden) ERSTELLEN) vor dem allgemeinen Verkauf am Freitag, 16. August, über Ticketmaster.

Für Cypress Hill folgt Hip-Hop 101 auf ihre bevorstehende Nordamerika-Tour (Tickets hier erhältlich), die Auftritte bei Riot Fest und Aftershock beinhaltet. Public Enemy werden unterdessen ebenfalls bei Riot Fest und einer Reihe von Terminen in den USA und Australien spielen, bevor sie in Oakland ankommen; sichern Sie sich hier Ihre Plätze.

