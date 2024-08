Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Paul Feig spricht mit Kyle Meredith über Jackpot!sein neuer Film mit John Cena und Awkwafina (jetzt auf Amazon Prime ansehen). Hören Sie ihn oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

In der nahen Zukunft angesiedelt, Jackpot! folgt einer neuen Lotterie in Kalifornien, die eine seltsame Regel hat: Wenn Sie den Gewinner töten können, haben Sie Anspruch auf seinen Gewinn. In diesem Interview untersucht Feig die Komik und Spannung, die einem solchen Konzept innewohnt, bevor er Geschichten aus der Produktion erzählt – darunter, wie er Cena dazu überredete, „Turtle Power“ zu singen, einen tiefen Schnitt aus dem Original Teenage Mutant Ninja Turtles Tonspur.

Feig spricht dann darüber, wie er seine Nische in der Actionkomödie gefunden hat, wie weit sie die Prämisse bringen konnten, ohne Grenzen zu überschreiten, und über die vielen Talente des Cameo-Stars Machine Gun Kelly. Der Regisseur verrät auch einige Informationen über seine bevorstehende Fortsetzung von 2018 Ein einfacher Gefallen mit Anna Kendrick und Blake Lively.

Hören Sie sich den Vortrag von Paul Feig an Jackpot! und mehr in der neuen Folge. Bleiben Sie über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem Sie Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.