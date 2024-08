Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, -Stans und -Neulinge. Diese Woche blickt Solist Colde auf seine aktuelle EP zurück und gibt einen Vorgeschmack auf seine bevorstehende US-Tour. Wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

Der R&B-Singer-Songwriter Colde hatte schon immer die Weltbühne im Blick. „Seit ich meine Musikkarriere begonnen habe, habe ich davon geträumt, auf dem globalen Musikmarkt aktiv zu sein“, erzählt er Folge„Aber mit der Zeit habe ich mich mehr auf Aktivitäten in Korea konzentriert, insbesondere nachdem ich mein Label gegründet hatte.“

Mit der Veröffentlichung seiner ersten rein englischen EP und einer Nordamerika-Tour, die diese Woche beginnt, ist er diesem Ziel nun ein paar große Schritte näher gekommen. Das neue Projekt mit dem Titel Yinhat zwei Bedeutungen: Der Name bezieht sich auf das Konzept von Yin und Yang und ist zugleich ein Akronym für „Jugend in Nostalgie“. „Ich wollte die Gefühle und Erfahrungen meiner Jugend in meiner Musik festhalten“, erklärt er. „Durch diesen Prozess konnte ich mich wieder mit meinen Wurzeln und dem Beginn meiner Reise verbinden.“

Diese Reise begann für Colde als Mitglied von OFFONOFF, einem Duo, das 2016 die südkoreanische Musikszene eroberte – und davor war er bei der südkoreanischen Hip-Hop-Crew Club Eskimo aktiv. Insbesondere seine OFFONOFF-Tage sind ein Kapitel, das er derzeit gerne wieder aufleben lässt. „In letzter Zeit wurde ich inspiriert, indem ich meine Visuals, Musikvideos und Songs aus meinen OFFONOFF-Tagen noch einmal durchging“, erklärt er. L

Wie viele andere Künstler, die seit über einem Jahrzehnt arbeiten, war er in der Vergangenheit mit einigen künstlerischen Herausforderungen konfrontiert, doch seine Wurzeln helfen ihm jetzt in solchen Fällen.

„Ich bin auf kreative Hindernisse gestoßen, besonders als ich in meinen Zwanzigern hart an meiner Musikkarriere gearbeitet habe“, erinnert er sich. „Während dieser Zeit besuchte ich Orte in Großbritannien, wo ich mein erstes Musikvideo drehte und die Musikproduzenten traf, die zu Beginn meiner Karriere bei mir waren. Diese Reisen halfen mir, mein wahres Ich wiederzuentdecken und meine Energie und Inspiration zurückzugewinnen.“