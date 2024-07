(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler für Deadpool und Wolverine.)

Einer der komischsten Momente von Deadpool und Wolverine (ein Film, der viele urkomische Momente bietet) bezieht einen Großteil seiner Kraft daraus, wie leicht wir alle die 2000er vergessen haben. Regisseur Shawn Levy weiß genau, wie er die Enthüllung von Chris Evans als einen der größten Cameos des Films einsetzen muss – zuerst eine vermummte Gestalt in der Einöde des Void, die eindeutig von Bedeutung ist. Dann die Enthüllung von Evans‘ Gesicht, gefolgt von der schwindelerregenden Erkenntnis, dass er gleich seinen ikonischen Schlagsatz sagen wird …

„Flamme weiter!”

Für viele Gelegenheitsfans war Evans‘ Wiederauftauchen als Johnny Storm von den Fantastic Four eine wilde Erinnerung an diese seltsame Fußnote in der Karriere des Captain America-Stars – trotz der Regie von Tim Story. zwei Obwohl es 2005 und 2007 Filme mit Marvels First Family gab, gelang es keinem der beiden, einen bleibenden Einfluss auf die Popkultur zu hinterlassen.

Dasselbe könnte man über viele andere Projekte sagen, die Fox in den letzten Jahrzehnten mit Marvel-Charakteren produziert hat – es gibt so viele schlechte X-Men Filme, da es gute gibt, niemand möchte über das Jahr 2015 sprechen Fantastischen Vierund Ben Afflecks Draufgänger hat uns „Elektra“ von Jennifer Garner beschert, sonst nicht viel.

Viele dieser Fox-Projekte wurden vor dem Aufstieg der Marvel Studios gestartet, als das Unternehmen gerade Comics veröffentlichte und die Filmrechte an seinen Figuren lizenzierte. Es war schon immer lustig, sich die Gespräche vorzustellen, die in den 1990er und 2000er Jahren zwischen seriösen Anwälten in seriösen Anzügen stattgefunden haben müssen, bei denen es darum ging, welches Filmstudio die Rechte an den Neben- und Nebenfiguren der großen Helden bekommen würde: Die vielleicht bemerkenswerteste Trennung ereignete sich bei der fiktiven Zeitung The Daily Bugle, als Sony den Herausgeber J. Jonah Jameson für seine Spider Man Filme (gespielt von JK Simmons unter allgemeinem Beifall), während Fox den investigativen Journalisten Ben Urich beauftragte, die Draufgänger (und hey, Joe Pantoliano war in diesem Film gut).

Diese Art von Verhandlungen sind nach wie vor ein fester Bestandteil des Superheldenfilmgeschäfts: Vor der Fusion mit Fox gab es ein Missverständnis über die Rechte an Guardians of the Galaxy Band 2Der Hauptschurke führte zu einem hastigen Handel zwischen Disney und Fox, und auch heute noch sind Sony und Disney Partner bei Tom Hollands Spider Man Abenteuer, und laut Produzentin Amy Pascal ist eine neue Filmtrilogie in Arbeit.

Die Übernahme von Fox durch Disney hat theoretisch einen Großteil dieses Kuhhandels beendet und gleichzeitig die Tür für die Integration der Fox-eigenen Charaktere in das MCU geöffnet. Eine der größten Beschwerden über Deadpool und Wolverine ist, wie es das Versprechen verwässert, das erstmals im Super-Bowl-Werbespot des Films gemacht wurde – dass nämlich Deadpool als „Marvel Jesus“ die erzählerische Rechtfertigung für die Eingliederung der Fox-eigenen Besitztümer in das bestehende MCU liefern würde.