Auf der Cinema-Con ließ Marvel die Bombe platzen, dass Robert Downey Jr. in der kommenden Rächer Filme. Während Downey zuvor Interesse an einer Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe nach dem Tod seiner geliebten Figur Iron Man in Avengers: Endgamedeuten neue Berichte darauf hin, dass sein Comeback Marvel dennoch ein hübsches Sümmchen kostet.

Matt Belloni von Puck News berichtet, dass Downey für seine Rolle als Dr. Doom in „The 4000“ mehr als 100 Millionen Dollar Gehalt und Boni erhalten soll. Avengers: Doomsday Und Avengers: Geheime Kriege. Zusätzlich, Vielfalt berichtet, dass der Vertrag des Schauspielers Vergünstigungen wie Reisen im Privatjet, eigenen Sicherheitsdienst und ein komplettes „Wohnwagenlager“ beinhaltet.

Und das alles zusätzlich zu den 500 bis 600 Millionen Dollar, die Downey bereits von Marvel für seine Rolle als Iron Man in den letzten vier Jahren verdient hat. Rächer Filme, drei Ironman Filme und Cameoauftritte in Der unglaubliche Hulk, Captain America: Civil WarUnd Spider-Man: Heimkehr.

Vielfalt berichtet auch, dass Downey nur dann zum MCU zurückkehren würde, wenn die Russo-Brüder die Regie der Filme übernehmen würden, in denen er die Hauptrolle spielen würde – was Marvel zustimmte. Aber das ist auch ein kostspieliger Posten, da die Russo-Brüder Berichten zufolge 80 Millionen Dollar für die Regie beider Filme erhalten werden. Avengers: Doomsday Und Avengers: Geheime Kriege.

Avengers: Doomsday erscheint am 1. Mai 2026, mit Avengers: Geheime Kriege folgt am 7. Mai 2027.