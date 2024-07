Maya Rudolph kehrt diesen Herbst ins Studio 8H zurück, um ihre ikonische Rolle als Vizepräsidentin Kamala Harris wieder aufleben zu lassen. Samstagnacht Live.

Wie Deadline erstmals berichtete, läuft die Produktion der dritten Staffel von Rudolphs Apple TV+-Serie Beute wurde auf Eis gelegt und soll nun im Januar beginnen. Ursprünglich war der Drehbeginn für den 26. August geplant.

Rudolphs Imitation von Harris ist so beliebt, dass ihre Rückkehr unvermeidlich war, nachdem Präsident Joe Biden am 21. Juli aus seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024 ausgestiegen war. Harris wird nun voraussichtlich die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten sein.

Harris hat seit Beginn ihres Präsidentschaftswahlkampfs einen enormen Einfluss auf die Popkultur gehabt. Beyoncé hat die Verwendung von „Freedom“ als Song für ihren Einzug genehmigt und Megan Thee Stallion hat sich am Dienstagabend ihrer Kundgebung angeschlossen. Nachdem sie sich die Unterstützung von Charli XCX gesichert hatte, hat sie auch Memes wie „Brat Summer“ angenommen.

All dies ist reichlich Stoff für Komödien für Rudolph, die für ihre Darstellung von Harris im Jahr 2020 einen Emmy als herausragende Gastschauspielerin in einer Comedyserie gewann. Staffel 50 von SNL startet am 28. September.

Sehen Sie sich unten einen von Rudolphs Sketchen über Kamala Harris an.