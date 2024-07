Kevin Smith ist mit einem neuen Film zurück, Der Film 4:30das stark von der Erziehung des Autors und Regisseurs Mitte der 80er Jahre und seiner filmbegeisterten Teenagerzeit inspiriert ist.

Der Film 4:30 spielt in New Jersey, wo Smith aufwuchs, und große Teile wurden in den Smodcastle Cinemas gedreht, die Smith heute mitbesitzt. Der Trailer für den heiteren Coming-of-Age-Film mit Kim Wildes „Kids in America“ als Soundtrack folgt einem 16-jährigen Jungen (gespielt von Austin Zajur), der endlich den Mut aufbringt, seine große Liebe Melody (Siena Agudong) zu einem R-Rated-Film um 16:30 Uhr einzuladen, bevor „alles ausbricht“.

Der offizielle Logline des Films lautet: „Drehbuchautor und Regisseur Kevin Smith präsentiert mit dieser Coming-of-Age-Geschichte – angesiedelt im Sommer 1986 – seinen bisher persönlichsten Film, in dem es um drei sechzehnjährige Freunde geht, die ihre Samstage damit verbringen, heimlich ins Kino des örtlichen Kinos zu gehen. Als einer der Jungs das Mädchen seiner Träume einlädt, einen Film mit Altersfreigabe R anzusehen, bricht die ganze Heiterkeit aus, denn ein selbstgefälliger Kinomanager (Ken Jeong) und Rivalitäten unter Teenagern durchkreuzen seine besten Pläne.“

Mit den Newcomern Zajur, Agudong, Nicholas Cirillo, Reed Northrup sowie Ken Jeong, Justin Long, Rosario Dawson, Jason Biggs, Rachel Dratch und vielen anderen, Der Film 4:30 ist Kevin Smiths 16. Spielfilm und kommt am 13. September 2024 in die Kinos. Sehen Sie sich unten den Trailer an.

