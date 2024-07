Track by Track bietet Künstlern die Möglichkeit, Leser durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung zu führen. Heute analysiert Omnigone-Sänger Adam Davis das neue Album der Band, Wildheit.

Die East Bay Ska Punk Band Omnigone ist mit ihrem dritten Studioalbum zurück, Wildheit. Es ist ein brillantes, kompromissloses Werk und stellt einen Höhepunkt musikalischer Erfüllung für Sänger (und Zur Verteidigung des Ska Co-Moderator) Adam Davis.

Wildheit wurde in nur dreieinhalb Tagen live mit Jack Shirley im Atomic Garden in Oakland aufgenommen, wobei die gesamte Musik vom Bassisten Barry Krippene geschrieben wurde. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Alben spielte Davis keine Gitarre und nahm nur den Gesang auf.

„Barry wurde 2019 nüchtern, was bei ihm als Songwriter einen Schalter umlegte“, fügt er hinzu. „Wir sitzen normalerweise auf einem Rückstand von etwa 25 bis 30 vollständigen Songdemos. Einige davon sind von mir, aber die überwiegende Mehrheit ist von ihm.“



Davis verrät auch, dass Wildheit ist „kompromisslos“ das Album, das er schon immer machen wollte. „Wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich das Gefühl, Kompromisse eingegangen zu sein, mich selbst betrogen oder meine Zeit verschwendet zu haben“, erklärt er. „Es gibt andere Alben, bei denen ich wusste, was ich wollte, es aber einfach nicht erreichen konnte.“ Wildheit ist ein Album, das mir als Teenager, als wütender junger Erwachsener und auch heute noch gefallen hätte.“

Er fährt fort: „Feral wird definiert als ‚in einem wilden Zustand, nach der Flucht aus Gefangenschaft oder Domestizierung‘. Dieser Titel fasst perfekt zusammen, wie sich dieses Album anfühlt. Dieses Album wird nicht jedermanns Sache sein, aber definitiv mir. Wenn ich Kunst oder Musik mache, ist das mein Nordstern. Wenn es etwas ist, das ich hören möchte, habe ich es geschafft. Wenn es jemand anderem gefällt, umso besser.“

Indem er sich selbst treu bleibt, hofft David, seine Zuhörer zu inspirieren, dasselbe zu tun. „Wenn Sie das gefunden haben, wenn Sie zu den wenigen gehören, die sich in diesen Worten wiedererkennen, hoffe ich, dass Sie Ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen leben“, sagt er. „Wenn nicht, dann fangen Sie heute damit an. Wenn ich mit 40 eine neue Ska-Punk-Band gründen kann, können Sie das auch tun, was Sie aufgeschoben haben.“

Strom Wildheit unten und lesen Sie Davis‘ vollständige Track-by-Track-Aufschlüsselung.