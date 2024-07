Deadpool und Wolverine hat mit dem größten Kassenerfolg eines Films mit R-Rating Geschichte geschrieben. Der Marvel-Superheldenfilm spielte am ersten Veröffentlichungswochenende in den USA satte 205 Millionen Dollar ein, die Gesamteinnahmen an den heimischen Kinokassen beliefen sich auf 438,3 Millionen Dollar.

Damit, Deadpool und Wolverine hat den bisherigen Rekord für ein R-Rated-Debüt gebrochen (gehalten vom ersten Totes Schwimmbad Der Film erzielte 133,7 Millionen US-Dollar Startkapital. Er ist zugleich der achterfolgreichste Film aller Zeiten.

Was die Handlung betrifft, Deadpool und Wolverine folgt Ryan Reynolds‘ Wade Wilson, während er das Multiversum auf der Suche nach einem Wolverine (Hugh Jackman) erforscht, der helfen kann, seine Zeitlinie zu retten, mit vielen Insiderwitzen, Referenzen und lustigen Cameos auf dem Weg. FolgeLiz Shannon Miller schrieb in ihrer Kritik, der Film mache „eine Menge Spaß, wenn er richtig in Fahrt kommt … Von Anfang bis Ende ist das ein Popcorn-Film der Extraklasse.“

Diese Leistung ist eine Bestätigung für Disneys Wagnis mit dem Film, der der erste Superheldenfilm des Studios mit R-Rating ist und Marvel zweifellos einen großen Schub nach einer überwiegend schleppenden Ära seither gibt. Avengers: Endgame.

Disney und Marvel hoffen nun, auf dieser Dynamik aufbauen zu können, wenn sie in Phase Sechs des MCU einsteigen, die sie am Samstag auf der San Diego Comi-Con vorab vorgestellt haben. Zu den Ankündigungen gehörte die Rückkehr von Robert Downey Jr. zum MCU – als Dr. Doom in Avengers: Doomsday.