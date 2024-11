Das Zootown Festival hat seine erste Besetzung mit Hozier, Kacey Musgraves, Jason Isbell and the 400 Unit und Modest Mouse an der Spitze bekannt gegeben. Die zweitägige Veranstaltung findet nächstes Jahr am 4. und 5. Juli in Missoula, Montana, statt.

Das Musikfestival findet auf dem Missoula Fairgrounds statt und bietet außerdem Auftritte von Mt. Joy, Lake Street Dive, Julien Baker & Torres, Buck Meek, Madi Diaz, La Lom, Evan Honer, Mon Rovia, Lee Fields & the Expressions, Dogs in a Pile, Eggy, The Moss, Chaparelle und Stolen Gin.

Ein begrenzter lokaler Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 21. November, um 10:00 Uhr (MT), der allgemeine Vorverkauf folgt am Freitag, dem 22. November, zur gleichen Zeit. Erhalten Sie Zugang zu den Stufen „Allgemeiner Eintritt“, „GA+“ und „VIP“ auf der offiziellen Zootown-Website.

Über die Musik hinaus werden in den Tagen vor und nach dem Festival halb- und ganztägige geführte Ausflüge in die Umgebung buchbar sein. An den Showtagen wird es auch Morgenaktivitäten geben.

Wenn Sie eine Reise zum Zootown Festival planen, können Sie über Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft sparen.