Drei Jahrzehnte, nachdem das Publikum herausgefunden hatte, was sich genau in der Box von David Fincher befand Se7en soll eine offizielle 4K-Ultra-HD-Veröffentlichung erhalten. Für den Jubiläumsstart am 7. Januar laufen Vorbestellungen für den Film. Um das Vermächtnis der Veröffentlichung von 1995 zu feiern, Se7en wird ab dem 3. Januar zum ersten Mal auch im IMAX mit begrenztem Engagement auf über 150 Leinwänden in den gesamten USA veröffentlicht.

Finchers zweiter Spielfilm überhaupt war bei seiner Veröffentlichung ein Überraschungserfolg und blieb in den letzten drei Jahrzehnten als bemerkenswertes Krimidrama im Gespräch. Die 4K-Ultra-HD-Veröffentlichung wird eine Reihe von Bonusfunktionen enthalten, darunter Kommentare von Fincher und den Filmstars Morgan Freeman und Brad Pitt, ein halbes Dutzend gelöschter Szenen und Aufnahmen von vorgeschlagenen alternativen Enden. Während sich die Studioleiter über den gewalttätigen und schockierenden Charakter des Endes Sorgen machten, wurde das Finale letztendlich zu dem Faktor, der sich festigte Se7en als fester Bestandteil des Genres.

30 Jahre später, Se7en gilt als eines der Projekte, die Finchers Ruf als visuell starke und stilistische Kraft hinter der Kamera festigten. Es markierte auch einen Wendepunkt für Brad Pitt, der daran arbeitete, sich als echter dramatischer Schauspieler zu etablieren.

Die Neuveröffentlichung wird auch auf Blu-ray und digital erhältlich sein.

Sehen Sie, wo Se7en landete in unserem Ranking aller Filme von David Fincher.