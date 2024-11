Der Pitch: 21 Jahre nach seiner Premiere am Broadway, Böse hat es endlich auf die große Leinwand geschafft – oder zumindest Akt 1 davon. Der neueste Neuzugang im Ozian Cinematic Universe ist eine originalgetreue Adaption der ersten Hälfte des Musicals von Stephen Schwartz und Winnie Holzman, das wiederum eine Adaption des Romans von Gregory Maguire aus dem Jahr 1995 ist Wicked: Das Leben und die Zeiten der bösen Hexe Westen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie diese böse Hexe so geschmäht werden konnte Der Zauberer von Oz, Böse ist die Antihelden-Entstehungsgeschichte, die ihre Reise in ein neues (sehr grünes) Licht rückt.

Elphaba (Cynthia Erivo) ist von Geburt an grün und verfügt über ungezähmte magische Kräfte. Sie wird von fast jedem in ihrem Leben angesprochen und verspottet, einschließlich ihres Vaters, der eine viel innigere Beziehung zu seiner anderen Tochter Nessarose (Marissa Bode) hat. Als Nessarose, eine Rollstuhlfahrerin, sich auf den Weg zum College an der renommierten Shiz-Universität macht, kommt Elphaba vorbei, um ein wachsames Auge auf sie zu haben. Schließlich wird sie gezwungen, mit der sehr beliebten, sehr rosaroten Glinda Upland (Ariana Grande) zusammenzuwohnen, und die beiden geraten sofort aneinander.

Während Elphaba ihre Talente in Shiz unter der Anleitung der Zauberprofessorin Madame Morrible (Michelle Yeoh) verfeinert, beginnt sie auch in ihr Schulleben hineinzuwachsen, freundet sich schließlich mit Glinda an und knüpft eine Bindung zum schneidigen Prinzen Fiyero (Jonathan Bailey). Als Doktor Dillamond, ein Ziegenprofessor für Geschichte an der Shiz (gesprochen von Peter Dinklage), Bedenken hinsichtlich der Tierzensur zum Ausdruck bringt und schließlich entlassen wird, ist Elphaba von der Sache zutiefst bewegt. Sie erhält eine Einladung, den Zauberer persönlich (Jeff Goldblum) zu treffen, doch als sie und Glinda ankommen und die Wahrheit über Oz erfahren, stehen sie vor ihrer bisher größten Herausforderung.

Filmmagie: Wie alle Musikadaptionen mit großem Budget Böse bietet die Möglichkeit, viel tiefer in die Ästhetik von Oz einzutauchen. Regisseur Jon M. Chu, zu dessen Credits gehören: Verrückte reiche Asiaten und die jüngsten In den Höhen Adaption, ich habe die Aufgabe definitiv verstanden – die Musiksequenzen des Films sind voller Leben und fügen wunderbare Farben und Aktivitäten hinzu, die auf der Bühne nicht immer erreicht werden können.

Die Sets, die sie für diesen Film gebaut haben, sind erstaunlich: Jeder einzelne Ort ist außerordentlich detailliert und bietet die Möglichkeit, etwas Magisches zu passieren, von der wunderschönen Natur der Ebenen, Gewässer und dichten Wälder von Oz bis hin zu den aufwändigen, fantasievollen Schauplätzen wie Shiz‘ Bibliothek Ozdust-Ballsaal und die Smaragdstadt. Ebenso ist das Kostümdesign zutiefst inspiriert, bis hin zur Rundung von Elphabas Brille und dem riesigen Umhang, den sie für „Defying Gravity“ trägt.

Es ist einfach, die Designelemente eines Filmmusicals richtig hinzubekommen – normalerweise bieten die Originalproduktionen eine ausreichende Grundlage, von der aus man loslegen kann. Aber Böse geht noch einen Schritt weiter und versucht, einen viel intensiveren Touch zu bieten, der weit über das übliche Broadway-Angebot hinausgeht. Es erinnert an den wundersamen Weltaufbau von Franchise-Unternehmen wie Harry Potter Und Star Wars; Sie können sich praktisch vorstellen, jeden Raum zu bestaunen, die Stoffe der Kostüme zu spüren und sich Ihren eigenen Platz in ihrer Welt vorzustellen.

Theaterkinder, alle erwachsen: Ja, Cynthia Erivo und Ariana Grande sind großartig in diesem Film. Aufgrund ihrer Pressetour – die für sich schon eine Saga war – könnte man meinen, dass die beiden gemeinsam (oder gegeneinander, je nachdem, wie man die Körpersprache interpretiert) in den Krieg gezogen sind.

Aber vor allem wird es beim Anschauen klar Böse dass diesen beiden das Ausgangsmaterial sehr am Herzen liegt und sie wirklich begeistert und dankbar sind, die Headliner dieser neuen Adaption zu sein. Es gibt einen Moment, in dem „Defying Gravity“ beginnt, in dem Erivo und Grande miteinander singen, und für den Bruchteil einer Sekunde sieht man, wie sie sich darauf einlassen – es ist, als ob ihnen am Set gleich zu Beginn der Aufnahme klar wurde, dass sie ihre Träume lebten in Echtzeit zusammen.

Daher taten sie gut daran, ihre Darstellungen von Elphaba und Glinda von ihren Urhebern (Idina Menzel bzw. Kristin Chenoweth) zu unterscheiden. Es kommt stimmlich wirklich rüber; Erivo und Grande haben so warme, seidige Stimmen im Vergleich zu den scharfen, Broadway-gestimmten Gürteln von Menzel und Chenoweth. Insbesondere Grande hat einen so sanften Angriff, dass ihre Version von Glinda weniger intensiv und dornig ist, was der Figur die Art von luxuriöser Aura verleiht, die eine reiche Prinzessin haben würde.