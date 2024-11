Die in Nashville ansässige Band Winona Fighter ist in den letzten Jahren in der Punkrock-Rangliste schnell aufgestiegen. Die Band hat einen Vertrag mit Rise Records unterzeichnet und wird ihr Debütalbum in voller Länge veröffentlichen. Ich entschuldige mich beim Chefkocham 14. Februar.

Am selben Tag wie die Veröffentlichung des Albums wird Winona Fighter eine US-Tournee beginnen, die vom Valentinstag in Atlanta bis zu einer Show am 7. März in Kansas City führt (Tickets hier erhältlich).

Schwere Konsequenz trafen sich mit Coco Kinnon (Gesang), Austin Luther (Bass) und Dan Fuson (Gitarre) von Winona Fighter beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky, wo die Bandmitglieder über ihre aktuelle Single „Swear To God That I“ sprachen. m (FINE)“, ihre frühen Einflüsse und ihr Plattenvertrag, unter anderem.

Über ihre Reise in die Punkmusik erzählte uns Kinnon: „Mein Vater hat mich mit ziemlich großartiger Musik erzogen: Foo Fighters, Pearl Jam, Audioslave – all diese Grunge- und Rockbands aus den 90ern und frühen 2000ern.“ Ich war ein großer Creed-Fan, nicht aus Spaß. Als Kind war ich ein großer Creed-Fan.“

Sie fuhr fort: „Ich habe in der dritten Klasse angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen, und ich wollte hart zuschlagen … also habe ich mich dann in den Kaninchenbau des Punkrocks vertieft.“ Ich begann mit … Fall Out Boy und The Offspring … und dann lernte ich die Dead Kennedys, NOFX und Black Flag kennen, und von da an war das Spiel vorbei.“

Es ist kein Geheimnis, dass Winona Ryder die Inspiration für den Namen der Band war, also fragten wir, ob sie eine Anerkennung von ihnen erhalten hätten Fremde Dinge Darstellerin. Seltsamerweise konzentrierte sich Kinnons Antwort mehr auf Country-Star Wynonna Judd als auf Winona Ryder. Sehen Sie sich oben ihre Antwort sowie den Rest des Interviews an. Und das Album vorbestellen Ich entschuldige mich beim Chefkoch an diesem Standort.

