Offizielle Deutsche Album Charts vom 23. Dezember 2016

Heiligabend in Deutschland – und passenderweise steht ein Weihnachtsalbum an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment). Schlagerkönigin Helene Fischer beansprucht in der Weihnachtswoche Platz 1 für sich und ihr Album „Weihnachten“. Von der 34 hoch auf die 2 kletterte der Longplayer „Palmen aus Plastik“

von Bonez MC & RAF Camora. Auf Platz 4 finden wir einen weiteren deutschsingenden Künstler; der Österreicher Andreas Gabalier hält die Vorwochen-Platzierung mit „MTV Unplugged“. Neu auf der 6 hat sich der Instrumental-Künstler Schiller mit seinem „Zeitreise: Das Beste von Schiller“ ebenfalls einen Platz in der Top 10 gesichert. „Stärker als die Zeit“ von Udo Lindenberg auf Platz 7 und Udo Jürgens mit „Merci, Udo!“ in dieser Woche auf der 8. Westernhagen sichert sich mit „MTV Unplugged“ den 10. Platz in der 51. Kalenderwoche.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Unheilig holt sich mit „Von Mensch zu Mensch“ einen guten 11. Platz und Alligatoah schafft mit „Musik ist keine Lösung“ einen sensationellen Wiedereinstieg in die Charts – Platz 12 für ihn. Der Sampler „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert, Vol.3“ von der 21 auf die 15. Die Plätze 16, 17, 18, 19 und 20 sind in dieser Woche in der hand deutschsingender Künstler: Mark Forster mit „Tape“, Andrea Berg mit „Seelenbeben“, Ina Müller mit „Ich bin die“, Kollegah mit „Imperator“, Sarah Connor mit „Muttersprache“ und Kerstin Ott mit „Herzensbrecher“.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Helene Fischer – Weihnachten

02. Bonez MC & RAF Camora – Palmen aus Plastik

03. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

04. Schiller – Das Beste von Schiller

05. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

06. Udo Jürgens – Merci, Udo!

07. Westernhagen – MTV Unplugged

08. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

09. Alligatoah – Musik ist keine Lösung

10. Various Artists – Sing meinen Song: Das Weihnachtskonzert (Vol.3)

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Helene Fischer – Weihnachten

02. Bonez MC & RAF Camora – Palmen aus Plastik

03. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

04. Andreas GabalierMTV Unplugged

05. Metallica – Hardwired … To Self-Destruct

06. Schiller – Zeitreise: Das Beste von Schiller

07. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

08. Udo Jürgens – Merci, Udo!

09. Robbie Williams – The Heavy Entertainment Show

10. Westernhagen – MTV Unplugged

