KLUBBB3 – Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff, sind seit gut einem Jahr die Überflieger in Sachen „Schlager, Spass und Stimmung“. Egal wo das Trio aufschlägt, lösen sie Begeisterungsstürme – und manches Mal auch Ohnmachtsanfälle weiblicher Fans aus. Autogrammstunden, diverse Radio & TV-Auftritte sowie Live-Performances lassen Frauenherzen binnen Sekunden höher schlagen. Jetzt legen KLUBBB3 mit ihrem brandneuen Longplayer Jetzt geht’s richtig los! ein weiteres musikalisches Brett auf und wollen unbedingt an den Erfolg des Vorgängeralbums (Vorsicht unzensiert!) anknüpfen.

Das ihnen das durchaus gelingen dürfte, sollte unter der Führung ihres Haus- und Hofproduzenten Uwe Busse (u.a. war er für den Erfolg der Flippers verantwortlich und verkaufte mit ihnen über 20 Millionen Alben) und des großartigen Texters Tobias Reitz wohl kein Problem sein. Ein Komponisten-Texter-Produzenten-Dream-Team, das musikalisch extrem gut harmoniert und KLUBBB3 die Songs sprichwörtlich gesehen auf den Leib geschrieben hat.

Die drei Jungs singen – okay, das Klischee wird (soll) ja bedient werden, über die untergehende Sonne am Horizont und die Texte reimen sich so stark, dass man von Beginn an ohne Probleme mitsingen kann. „Jetzt geht’s richtig los!“ bleibt dem Schlager genauso treu, wie beim Vorgänger „Vorsicht unzensiert!“ (2016). Gradliniger Schlager, der zum Feiern, Mitsingen und Tanzen animiert und im unverwechselbaren Uwe-Busse-Schlager-Sound für beste Unterhaltung sorgt. So tanzen wir als umgarnter Märchenprinz auf dem Traumschiff der Liebe mit Florian, Jan und Christoff den Sirtaki, bekommen beim 8. Weltwunder garantiert erhöhten Herzschlag und werden uns in einer lauen Sommernacht auf jeden Fall wieder sehen. Schlager kann so schön sein!

Fazit: Das neue Album steckt voller potentieller Hits und lässt keine Langeweile zu. Schlager macht Spaß und mit KLUBBB3 erst recht!

KLUBBB3 – Jetzt geht’s richtig los: Das Album

Titel: Jetzt geht’s richtig los!

Künstler: KLUBBB3

Veröffentlichungstermin: 6. Januar 2017

Label: Electrola

Vertrieb: Universal Music

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 12

Bewertung: 4 von 5 möglichen Punkten!

Trackliste:

01. Jetzt erst recht!

02. Märchenprinzen

03. Wunderschön

04. Das achte Wunder dieser Welt

05. Das weißt Du doch

06. Auf dem Traumschiff

07. Das Leben tanzt Sirtaki

08. Ich warte jede Nacht auf Dich

09. Zum Horizont und weiter

10. Lass mich Deinen Herzschlag spür’n

11. Wir werden uns wiedersehen

12. Klubbb3-Hit-Mix 2017