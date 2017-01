Olaf der Flipper unterschreibt bei Telamo!

Eigentlich hat Olaf der Flipper schon alles erreicht, was es im Schlagerbusiness zu erreichen gibt: Über 40 Millionen verkaufte Tonträger hat er an den Mann bzw. Frau gebracht, 46 Jahre Erfolge in den Charts stehen zu Buche sowie 64 Gold- und Platin-Auszeichnungen und ausverkaufte Konzerte. Trotzdem oder gerade deshalb schlägt er jetzt ein weiteres Kapitel in seiner außergewöhnlichen – und sehr erfolgreichen Karriere auf: Olaf der Flipper steht ab sofort beim Münchener Label Telamao unter Vertrag!

Kein Wunder, dass man bei dem Münchner Label mehr als begeistert ist über die Kooperation mit dem Altmeister des deutschen Schlagers, denn Olaf der Flipper ist einfach eine Klasse für sich! Jetzt möchte es der Charmeur des deutschen Schlagers noch einmal wissen und bricht gemeinsam mit seinem neuen Partner Telamo auf zu neuen Ufern, um seine riesige Fangemeinde auch in Zukunft mit vielen weiteren Schlager-Highlights zu beglücken. Schlagerherz, was willst Du mehr?!