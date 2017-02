Hot News // 2. Februar 2017

Anna-Carina Woitschack konnte sich im Jahr 2011 durch ihre Teilnahme an der RTL-Casting-Show „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ einen Namen in der deutschen Medienlandschaft machen. 2017 startet die sympathische Sängerin richtig durch: Produziert von Starproduzent Eugen Römer (u.a. Andrea Berg) veröffentlicht sie am 21. April ihr neues Album „Ich wollte nie Dein Engel sein“. Ab Februar ist sie bei der Tour „Immer wieder sonntags – unterwegs 2017“ mit dabei und geht im März und April zudem auf große Radio-TV-Promo & Pressereise.

Markus mit neuer Single „Macht die Herzen frei“ am Start. Sind wir ehrlich, ein solcher Titel beschwört eine regelrechte Kitsch-Atmosphäre in den Köpfen hervor. Aber: Nicht so mit Markus! Sein neuer Song ist eine Midtempo-Hymne und absoluter Gute-Laune-Hit mit dem er beweist, dass Partysongs vollkommen frei von Kitsch und Albernheiten sein können und sehr wohl Substanz haben können. Rhythmische E-Gitarren gesellen sich zu einem motivierenden Schlagzeug – und Markus‘ Charakterstimme treibt das Ganze erst richtig voran. Ein Song, der über das Leben reflektiert und die Zuhörer gleichzeitig auf die Tanzfläche treibt? Ganz genau, sorgenfreie, tanzbare Musik kann auch intelligent und bedeutsam sein!

Ein Schweizer, ein Bayer oder doch von einem ganz anderen Ort auf dieser Welt? Emanuel Reiter ist ein Singer & Songwriter aus Oberbayern, der mit 19 Jahren in die Schweiz gezogen ist. In den letzten vier Jahren spielte er über 300 Konzerte im In -und Ausland. Seine Lieder wurden sowohl von lokalen als auch von überregionalen Radiosendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt. Am 3. März 2017 veröffentlicht er mit „In guten & anderen Zeiten ein neues Album, gespickt mit Songs, dessen tiefgründige Texte, das Herz berühren und zum Nachdenken anregen. Akustik-Gitarren, warme E-Gitarrenlinien, Klavier und Streichinstrumente, die zu einem eigenen Pop-Folk-Sound verschmelzen. Verträumt und bodenständig zugleich.

In der vergangenen Woche ist das Lyric-Video zu Tim Bendzkos zweiter Single „Leichtsinn“ erschienen, mit der er dazu aufruft, dem eigenen Leben – gerade in schwierigen Zeiten, mit mehr Gelassenheit zu begegnen. „Bei Leichtsinn geht es darum, dass ich für mich festgestellt habe, dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg ist, sowohl beruflich als auch privat. Wenn man möchte, dass eine Sache gut funktioniert, hilft es sich selbst zu sagen ‚Mach dir nicht so einen Kopf‘. Ich bin ziemlich gut darin, wenn eine wichtige Sache ansteht, mir Tage lang Gedanken darüber zu machen, was alles schief gehen kann“, sagt Bendzko. Das Video gibt’s u.a. bei YouTube zu sehen.

Am 19. Februar 2017 hätte der österreichische Superstar Falco seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlicht Sony Music Entertainment Austria das neue Album „FALCO 60“.

Erstmals erscheint ein umfangreiches Gesamtwerk des Falken, welches sich dem Schaffen des größten Popstars im deutschsprachigen Raum auf einer Standard 2er CD, Premium 3er CD, Limited 2er LP Vinyl-Edition und 2er DVD-Box widmet. Neben Falcos größten Hits „Rock Me Amadeus“, „Der Kommissar“, „Helden von Heute“, „Junge Roemer“, „Vienna Calling“ und „Jeanny“ beinhaltet die Standard 2er CD-Edition Raritäten wie: „Alles im Liegen“, „Body Next To Body“ (Duett mit Brigitte Nielsen), „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ und das posthum erschienene „Out Of The Dark“. Mehr dazu in Kürze!