Vinyl-Charts: Broilers treten in die Fußstapfen der Stones

Broilers erobern die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts. Wie GfK Entertainment verkündet, wird neuerdings Düsseldorfer Punk statt englischer Blues gespielt. Die seit 25 Jahren aktiven Broilers lassen auf ihrem 7. Studioalbum sic! ordentlich die Sau raus und verjagen Mick Jagger und seine Mannen von den Rolling Stones von der Spitze. Deren aktuelle Veröffentlichung „Blue & Lonesome“ kommt nun an fünfter Stelle unter.

Wie bereits in den Wochen zuvor, schwappt auch in diesem Monat eine Flut an Neuveröffentlichungen durch die Top 10 der Vinyl-Charts. Neben den Broilers sind einige Neueinsteiger unterschiedlichster Genres dabei. Philipp Poisel (Mein Amerika) auf Platz 2 sowie die Falco-Zusammenstellung „Falco 60“ auf Platz 3. Der frisch gekürte Brit Awards-Gewinner Rag’n’Bone Man mit seinem Longplayer auf der 4.

Als erklärter Fan des Spaghetti-Western ist es für Ärzte-Schlagzeuger Bela B. Ehrensache, seinem Lieblings-Filmgenre ein musikalisches Denkmal zu setzen. Der auf Revolverheld Sartana zurückgehende und von Peta Devlin und Smokestack Lightnin‘ begleitete Silberling „Bastard“ schießt sich an die siebte Stelle. Die Top 10 betreten außerdem Bilderbuch (Magic Life) auf der 8 sowie Overkill (The Grinding Wheel) auf Platz 10.

Top 20 Vinyl-Charts

01. Broilers – (sic!)

02. Philipp Poisel – Mein Amerika

03. Falco – Falco 60

04. Rag’n’Bone Man – Human

05. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

06. Kreator – Gods Of Violence

07. Bela B. feat. Peta Devlin & Smokestack Lightnin‘ – Bastard

08. Bilderbuch – Magic Life

09. The XX – I See You

10. Overkill – The Grinding Wheel

11. Mike Oldfield – Return To Ommadawn

12. Wolvespirit – Blue Eyes

13. Amy Macdonald – Under Stars

14. A Tribe Called Quest – We Got It From Here … Thank You 4 Your Service

15. Böhse Onkelz – Memento

16. Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon

17. Ryan Adams – Prisoner

18. Blackfield – Blackfield V

19. Antilopen Gang – Anarchie und Alltag

20. Motörhead – Bad Magic

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

Weitere Informationen zu den Charts finden Sie hier: Offizielle Deutsche Charts