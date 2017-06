Schlagerbooom im SWR Fernsehen

Das große Fest des Schlagers nun auch am 1. Mai 2017 ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Der Schlager „boomt“ auch in den dritten Programmen: Die nächste Wiederholung der Show steht an.

Die Herzen der Schlagerfans schlagen am Montagabend mit Sicherheit einige Takte schneller, wenn Florian Silbereisen seine musikalischen Gäste und die Zuschauer in der Dortmunder Westfalenhalle (Wiederholung vom 21. Oktober 2016) begrüßt. Auf der Bühne stehen u.a. Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano und Romina Power, Mickie Krause, Jürgen Drews, Patricia Kaas, Karel Gott, Howard Carpendale, Prince Damien, Maite Kelly, Vanessa Mai, Umberto Tozzi, Alvaro Soler, Oonagh, Klubbb3, Santiano, Ross Antony und Helmut Lotti zum Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest.

Der Schlager boomt! – so das Erste damals in ihrer Ankündigung zum „Schlagerbooom“. Die Anzahl der Schlagerproduktionen in den von GfK Entertainment wöchentlich ermittelten „Offiziellen Deutschen Album Charts“ hat sich innerhalb der letzten drei Jahre nahezu verdoppelt. Allein im Jahr 2015 waren 60 Schlageralben in den Top 100 platziert.

Für die TV-Schlagershow des Jahres wurde ein ganz neues Centerstage-Bühnensystem entwickelt. Bis zu 10.000 Fans können in der Dortmunder Westfalenhalle rund um die Bühne mitsingen und mitfeiern. Es erwartet den Zuschauer ein großes Fest des Schlagers – ein regelrechter Schlagerbooom! Der niederländische Superstar Jan Smit und sein belgischer Kollege Christof werden Florian Silbereisen beim Moderieren tatkräftig unterstützen.

Einige der Künstler hatten damals gerade Alben veröffentlicht:

14. Oktober: Sieben Leben für Dich – Maite Kelly

21. Oktober: Märchen enden gut – Oonagh

21. Oktober: Duette – Mickie Krause

21. Oktober: The Comeback Album – Helmut Lotti