Roland Kaiser „Grenzenlos“ im MDR

Im Rahmen der Wiedereröffnungsfeierlichkeiten des Dresdner Kulturpalastes steht ein ganz besonderes Projekt an: Unter dem Motto Grenzenlos präsentieren Roland Kaiser und die Dresdner Philharmonie zusammen die größten Kaisers-Hits in klassischem Gewand. Einige zusammen mit der stimmgewaltigen sächsischen Sopranistin Simone Kermes und dem Philharmonischen Chor. Am Dirigentenpult steht Nic Raine. Zu sehen am Samstag, den 1. Juli 2017 ab 20.15 Uhr im MDR Fernsehen.

Für Roland Kaiser ist dies ein sehr besonderes Projekt. Er ist stolz und in heller Vorfreude auf die spannende Zusammenarbeit mit der Dresdner Philharmonie. Seit vielen Jahren liebt Dresden den Kaiser und Kaiser liebt Dresden. Was lag da näher, als genau mit Roland Kaiser die lang ersehnte Wiedereröffnung des Kulturpalastes zu feiern. Mit dem Titel „Grenzenlos“ legt Roland Kaiser dem Kulturpalast ein Lied in die Wiege, das eigens für dieses Konzert komponiert wurde.

Wer von diesem beeindruckenden Kaiser-Musik-Event nicht genug bekommen kann, dem empfehlen wir die brandneue DVD oder Blu-ray, die seit dem 30. Juni 2017 überall im Fachhandel oder online erhältlich ist.

