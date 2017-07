Kultnacht im ZDF mit Roland Kaiser

Bereits vor mehr als 40 Jahren feierte Roland Kaiser seine ersten großen Erfolge. Dass seine Karriere über viele Jahrzehnte andauern würde und er auch mit Mitte Sechzig großartige Erfolge feiern würde, konnte man damals kaum ahnen, als er beispielsweise von den „Sieben Fässern Wein“ sang. Kaiser hat aber die Zeichen der Zeit erkannt und seinen eigenen Stil gefunden.

In einem zweistündigen Special werden neben vielen Show-Ausschnitten auch Interviews und Statements zu seiner Person zu sehen sein. Die erstmals in der Roland-Kaiser-Ausgabe ausgestrahlte Kultnacht wird in der Nacht nach der von Michelle Hunziker präsentierten Neuauflage des „Sommer Hit Festivals“ im ZDF gezeigt. Man darf auf das zweistündige Special, in dem der ungekrönte König der ZDF-Hitparade, in der er 67 Mal zu Gast war, mit alten und neuen Hits des Kaisers mehr als gespannt sein.

Ausstrahlungstermin: 26. August 2017, ab 1.00 Uhr

Quelle: Pressetext, ZDF