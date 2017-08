Hot News // 23. August 2017

Philipp Dittberner veröffentlicht neues Album. Im Jahr 2015 summten alle seinen Smash-Hit „Wolke 4“ – Durchbruch für den smarten Sänger. Am 18. August erschien mit „Jede Nacht“ sein neues Album, mit dem der Sänger und Songschreiber die Charts – und natürlich die Herzen seiner Fans, erobern möchte. Der 1990 in Berlin geborene Sänger dürfte mit seinen großartigen Kompositionen auch im Jahr 2017 für Furore sorgen. Im Oktober geht er, natürlich mit seinen neuen Songs im Gepäck, auf große Deutschlandtour.

Fantasy veröffentlichen Live-Album. Im Studio sind Freddy Malinowski und Martin Hein ein Hammerteam; und auf der Bühne geht einfach die Post ab, wenn die beiden Sänger den Zuschauern wieder richtig einheizen. Und nun kommt ein Album auf den Markt, mit dem man sich den Sound von Fantasy und die Atmosphäre der Live-Auftritte nach Hause holen kann: „Bonnie & Clyde LIVE – In dieser Sommernacht“. 15 Songs, Party pur – mehr geht nicht!

20 Jahre Nik P. – das große Open Air im September. Der Österreicher feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und das mit einem neuen Album namens „Ohne Wenn und Aber“. Am 2. September 2017 werden seine Fans – und die, die es werden möchten, Richtung Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg, um dort mit dem sympathischen Sänger das neue Album und sein Jubiläum zu feiern.

Ab dem 8. September 2017 präsentiert Marc Marshall sein neues Album „Herzschlag“ auf einer gleichnamigen Tournee. 16 Städte stehen im Tourplan: Leipzig, Potzdam, Schwedt, München, Bensheim, Ulm, Schwäbisch Hall, Eberswalde, Wittenberge, Timmendorf, Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, Bad Orb, Werl und Gummersbach. Wer also Lust auf gute Musik gepaart mit einer ausgezeichneten Stimme hat, sollte sich Karten besorgen!

Vanessa Mai stürmt die Charts als jüngste Schlagersängerin seit 35 Jahren. Ein Regenbogen soll ja bekanntlich am Ende einen Schatz hüten – doch eigentlich braucht Vanessa Mai dort nicht suchen, hat sie doch mit ihrem gleichnamigen Album selbst einen Schatz geschaffen. Platz 1 in den Offiziellen Deutschen Charts (ermittelt von GfK Entertainment) für die hübsche Sängerin – Glückwunsch. Doch es ist auch ein historischer Erfolg für sie. Wie Lanz Unlimited Communications in einer Pressemitteilung vermeldet, schaffte Nicole im Jahr 1982 – als jüngste Schlagersängerin nach ihrem Grand-Prix-Sieg, einen 1. Platz in den Album-Charts. Damit ist Vanessa Mai – nach Nicole, die jüngste Schlagersängerin seit 35 Jahren an der Spitze.

Moses Pelham feiert mit „Herz“ seinen größten Erfolg als Solokünstler. Der aus Rödelheim (bei Frankfurt, Main) stammende Musiker fährt mit „Herz“ seinen bisher größten Erfolg in den Album-Charts ein. Platz 2 für Moses Pelham und seine neue CD. Damit muss er sich in dieser Woche nur Vanessa Mai geschlagen geben, die mit „Regenbogen“ auf Platz 1 trohnt.