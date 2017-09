Alcatel Fanpreis für Jay Alexander

Der diesjährige „Alcatel Fanpreis“ ging im Rahmen einer Verleihung während der aktuell stattfindenden „Internationalen Funkausstellung“ (IFA) in Berlin an Jay Alexander. Levina und Alexa Feser kamen auf den zweiten bzw. dritten Platz. Die Auszeichnung für die beste Band wurde an Glasperlenspiel verliehen.

Bei der Verleihung während der großen Alcatel Entertainment Night ging Jay Alexanders erster Dank an die Fans, die im Vorfeld online und auf anderen Plattformen abstimmen konnten. Es sei für ihn eine riesengroße Auszeichnung, dass so viele Menschen für ihn gestimmt haben. Musik sei eine Weltsprache, die keinen Dolmetscher benötige. Und für jeden sei auch immer etwas dabei – Musik von allen für alle.

Jay Alexander dankte Alcatel für das Öffnen dieser musikalischen Schatztruhe! Aber er dankte auch Berlin, „unserer tollen und immer vibrierenden Hauptstadt, die mit New York längst gleichgezogen hat. ‚A city that never sleeps‘, sang Frank Sinatra, ein US Amerikaner mit italienischen Wurzeln, der in dem Song des Deutschen Bert Kämpfert der Stadt New York Komplimente machte“. Berlin sei ein Mikrokosmos unserer Welt, in dem alle musikalischen und künstlerischen Genres zu Hause sind: Musical, Oper, Jazz, Rock, Ballett und Hiphop und noch viel mehr. Und die Stadt sei immer wieder Nährboden für Experimente auf allen musikalischen Ebenen, so Alexander.

Quelle: Offizielle Pressemitteilung (Franca Barthel)