Hot News // 22. September 2017

Nach ihren österreichischen Hits „Weit weit weg“ und „Dunkle Seite“ ließ Herzdame (Tine Kaltenecker) mit der Single „Nimm deine Liebe“ aufhorchen. Jetzt legt die Sängerin mit der Radio-Single „Fehlerfrei“ nach und veröffentlicht am 06. Oktober ihr Debütalbum mit dem verheißungsvollen Titel „Kapitel 1“ endlich auch in Deutschland. Wir sind sehr gespannt darauf!

„Wie oft hab ich im Gedankenspiel diesen Augenblick geplant, den ersten Schritt in ein neues Leben“, singt Susanne Franz in ihrer Debütsingle „Neubeginn“, die passend zum Titel auch tatsächlich einen neuen Lebensabschnitt einleitet. „Neubeginn“ wurde von Torsten Bader und Daniel Gramer geschrieben und von Alexander Kahr (u.a. Christina Stürmer) arrangiert.

Andrea Berg mit Gold „veredelt“! Ihr ktuelles Album „25 Jahre Abenteuer Leben“ wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht – und kann bereits jetzt mit sechstelligen Verkauszahlen glänzen. Doch es geht noch glänzender: Mit ihrem letzten Studioalbum (Seelenbeben) gelang der Künstlerin ein heutzutage seltener Erfolg: Fünfmal Gold für das Album, Nummer 1 in den Charts in drei europäischen Ländern. Gratulation an Andrea Berg, Bergrecords und ihrem Team.

Gold für dArtagnan: Am vergangenen Samstag wurden die Musketier-Rocker live im Fernsehen von Florian Silbereisen überrascht. Im Rahmen der ARD-Show „Dirndl! Fertig! Los! – Die Oktoberfestshow 2017“ überreichten Andy Borg und Florian Silbereisen den drei nichtsahnenden Nürnbergern ihren ersten Gold-Award! „Jungs, das habt ihr euch wirklich verdient!“ gratulierte Silbereisen den drei Musikern, die mit Tränen in den Augen nur ein „Wahnsinn! Danke! Vielen Dank!“ herausbrachten.

Besucherrekord beim Nockalm Fest in Millstatt. Tausende Fans reisten nach Kärnten, um beim großen „30 Jahre Nockalm Jubiläumsfest“ (Mitte September) dabei sein zu können. Das Nockalm Quintett begeisterte im ausverkauften Festzelt mit unzähligen Hits, allen voran die aktuelle Single „In der Nacht“, aus dem gleichnamigen Album, das sensationelle drei Wochen in Folge auf Platz 1 der österreichischen Charts stand. Ralf Schedler, Boss ihrer Plattenfirma Electrola, hatte einen besonderen Award im Gepäck. Seit 35 Jahren ist das Nockalm Quintett bei derselben Plattenfirma und bekam dafür diese Spezial-Auszeichnung!

Kurz vor dem Release ihres Debütalbums „Lametta“ am 22. September, stellt Louka einen neuen Song vor. „Wenn ich mit Dir bin“ ist eine Ode an die Freundschaft. Ihr musikalischer Dankesgruß an die Menschen, die ihr nahestehen und die sie auf ihrem Weg begleiten. Die Übermittlung dieser Botschaft ist ihr nicht nur musikalisch, sondern vor allem auch im zugehörigen Bewegtbild (Video) perfekt gelungen! Es ist bunt und schön und zeigt Menschen, die sich gern haben, Fröhlichkeit, Unbeschwertheit, Mut, Spaß und Glück!