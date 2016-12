Hot News // 21. Dezember 2016

Jay Khan zurück ins Lampenlicht: Jetzt ist es an der Zeit wieder mit Musik Schlagzeilen zu schreiben. Mit modernem deutschen Schlager! Richtig gelesen, der ehemalige Boygroup-Sänger (US5) will „Schlager“ singen! Schlager 2.0 mit neuen internationalen Pop-Elementen, die es bisher in diesem Genre so noch nicht zu hören gab, sagt er. Jay Khan hat seine Liebe für den deutschen Schlager entdeckt und einige kreative Ideen für seinen neuen Sound entwickelt und ihn jetzt im Studio umgesetzt. Wann eine Single bzw. Album zu erwarten ist, steht allerdings noch nicht hundertprozentig fest – bleiben wir also gespannt!

Joy Denalane veröffentlicht im März 2017 neues Album. Sechs Jahre mussten die fans auf neue Musik der Soul-Königin warten – mit „Gleisdreieck“, ihrer neuen CD, hat das Warten ein Ende gefunden. Erster Vorbote zum neuen Longplayer ist die Single „Hologramm“. Zur Single und Album sagt sie: „Ich habe mich gefragt: Was sind die Gedanken, die mich gerade wirklich umtreiben? Was habe ich zu sagen? Wer bin ich eigentlich?“ Auf diesen Fragen gründen die Songs auf „Gleisdreieck“. Große Freude 2.0 – Denalane geht 2017 auch wieder auf Tour.

66 Charthits: Kollegah feiert nächsten Rekord! Wie GfK Entertainment meldet, lässt Kollegah die Rekorde purzeln. Erst am Freitag stellte der Rapper mit 400 Millionen Streams einen neuen All-Time-Bestwert auf. Nun punktet der bei Alpha Music Empire (Warner Music) unter Vertrag stehende Künstler auch in den Offiziellen Deutschen Single-Charts. Er bringt 14 neue Tracks unter und verbessert sein Gesamtergebnis damit auf 66 platzierte Songs. Kein deutscher Künstler hatte mehr Charthits. Bisheriger nationaler Rekordhalter war Bushido, der im Laufe seiner Karriere 65 Titel in die Top 100 katapultierte.

Jonathan Zelter startet mit „Dich wiederzusehen“ ins neue Jahr 2017. Mit Single-Release am 06. Januar gibt’s auch ein Video-Wiedersehen, denn dann geht zeitgleich auch der Musik-Clip zum Song online. Mit seinen berührenden Liedern, die er bei seinen Konzerten live mit Band eindrucksvoll vorstellt, zeichnet der 22-jährige Songschreiber ein poetisches, inniges Lebensbild: „Andere schreiben Tagebuch, ich schreibe Lieder“. Am 24. Dezember ist Zelter ab 20.15 Uhr in der Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ im ZDF zu Gast.