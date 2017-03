Nino de Angelo: Liebe für immer

Nino de Angelo, wenn dieser Name fällt, schlagen die Herzen – meist weiblicher Schlagerfans, gleich zwei bis drei Schläge schneller. Kommt ja auch nicht von ungefähr, denn der Mann sieht nicht nur unverschämt gut aus, sondern seine Stimme vermag ebenfalls zu beeindrucken. Seit über 30 Jahren gehört de Angelo zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands – und jetzt meldet er sich mit Liebe für immer äusserst eindrucksvoll zurück. Es ist das – so sagt er, „persönlichste Album meiner Karriere.“

Die Texte auf „Liebe für immer“ stammen ausnahmslos von ihm selbst bzw. wird de Angelo neben Lalo Titenkov als Co-Autor genannt. Da schließt sich dann auch der Kreis bezüglich „persönlich“. Die Songs spiegeln sein unstetes Leben wider. „Ich war jenseits von Eden, fast mein ganzes Leben“, singt er. Der ungeschönte Blick zurück, zu hören in der ersten Singleauskopplung „So lang mein Herz noch schlägt“. Und wer die Presse – auch in den vergangenen Tagen, aufmerksam verfolgt hat, weiß, was Nino de Angelo damit meint. Diese Thematik zieht sich – aber nicht zu aufdringlich, mit kleinen Änderungen, wie ein roter Faden durchs Album.

Domenico Gerhard Gorgoglione, so de Angelos Geburtsname, kann auch anders: Neben seinen ausdrucksstarken Balladen („Angel“, „Liebe für immer“, „Herz an Herz“ und „Mach das noch mal“), lässt er seinen Zuhörern aber auch die Möglichkeit, sich zu entspannen bzw. das Tanzbein zu schwingen. Beispiel gefällig? „Bis ans Ende der Zeit“ – der Titel dürfte, wenn als Single ausgekoppelt die DJs der Tanzpaläste aufhorchen lassen. Aber auch „Zur Hölle mit der Liebe“, „Immer im Grenzbereich“ und „Du musst mich nehmen wie ich bin“ schlagen – musikalisch gesehen, in die selbe Kerbe.

Fazit: Tatsächlich hat Nino de Angelo mit „Liebe für immer“ ein eindrucksvolles Album am Start, das ihn in kürzester Zeit wieder in den Fokus der Medien projizieren wird – und zwar nicht (wieder) wegen „privater Dinge“ in der Yellow Press. Nein, im Gegenteil! Wir Musikredakteure freuen uns über sehr gute Musik von Nino de Angelo und sind von ihm als Sänger (und Songschreiber) begeistert!

Nino de Angelo – Liebe für immer: Das Album

Titel: Liebe für immer

Künstler: Nino de Angelo

Veröffentlichungstermin: 3. März 2017

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 14

Bewertung: 4,5 von 5 möglichen Punkten!





Trackliste: (Liebe für immer)

01. So lang mein Herz noch schlägt

02. Angel

03. Bis ans Ende der Zeit

04. Das ist der Augenblick

05. Zur Hölle mit der Liebe

06. Liebe für immer

07. Mon Amour Chérie (Es gibt Dinge die man nie vergisst)

08. Herz an Herz

09. Immer im Grenzbereich

10. Unendlich weit

11. Mach das noch mal

12. Tattoo

13. Du musst mich nehmen wie ich bin

14. Nicht alle Wegen führen nach Rom