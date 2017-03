Offizielle Deutsche Album Charts vom 17. März 2017

Auch in dieser Woche kommt kein Album bzw. Künstler an Ed Sheeran vorbei – die Spitzenposition der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment) gehört auch in dieser Woche ganz allein dem britschen Singer & Songwriter. Der erste deutschsingende Künstler befindet sich aber direkt dahinter: Die Formation SDP mit „Die bunte Seite der Macht“ darf sich über einen Direkteinstieg auf Platz 2 freuen. Ebenfalls direkt in die Top 5 eingestiegen ist „Guten Morgen Freiheit“ – Platz 4, der aktuelle Longplayer von Yvonne Catterfeld. Auf der 5 – ein riesiger Sprung von Platz 49 für „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft!“ von und mit Peter Maffay. Runter von der 2 auf die 6 ging es für den Soundtrack (Tohuwabohu total – Bibi & Tina). Einen weiteren Neueinstieg finden wir auf Platz 8 mit „An jedem einzelnen Tag“ von Staubkind. Die regeln besagen, dass eine Live-CD zu einem bereits erschienenen Album (Kick im Augenblick) als Re-Entry einzustufen ist. Also Beatrice Egli jetzt wieder in den Top 100 – für sie Platz 9.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Die Hitsammlung von Falco – „Falco 60“ runter von 3 auf die 11. Philipp Poisel hat mit seinem aktuellen Longplayer „Amerika“ auch an Fahrt verloren – Platz 12. Die Broilers fallen mit (sic!) von der 11 auf Platz 14 und Klubbb3 mit ihrem Schlageralbum „Jetzt geht’s richtig los!“ von 12 auf die 17. Übrigens hält sich das Trio seit 10 Wochen tapfer in den Charts – Gratulation! Kerstin Ott und ihr „Herzbewohner“ auch noch immer in den Top 20 – für sie Platz 18.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. SDP – Die bunte Seite der Macht

02. Yvonne Catterfeld – Guten Morgen Freiheit

03. Peter Maffay – Tabaluga: Es lebe die Freundschaft!

04. Staubkind – An jedem einzelnen Tag

05. Beatrice Egli – Kick im Augenblick

06. Falco – Falco 60

07. Philipp Poisel – Amerika

08. Broilers – (sic!)

09. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

10. Kerstin Ott – Herzbewohner

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Ed Sheeran – ÷

02. SDP – Die bunte Seite der Macht

03. Fury In The Slaughterhouse – 30: The Ultimate best of Collection

04. Yvonne Catterfeld – Guten Morgen Freiheit

05. Peter Maffay – Tabaluga: Es lebe die Freundschaft!

06. Soundtrack – Tohuwabohu Total

07. Rag’n’Bone Man – Human

08. Staubkind – An jedem einzelnen Tag

09. Beatrice Egli – Kick im Augenblick

10. Amy Macdonald – Under Stars

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

Weitere Informationen zu den Charts finden Sie hier: Offizielle Deutsche Charts