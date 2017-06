Helene Fischer: Die neuen Songs

Am 24. Mai 2017 präsentiert Helene Fischer ihre neuen Songs bei einem intimen Konzert in München. Wie zu erwarten, war die Karten zu diesem Konzert binnen Minuten vergriffen. Für alle, die nicht live im Münchner Kesselhaus dabei sein können, zeigt Das Erste am Donnerstag, den 8. Juni 2017 ab 20.15 Uhr, das Konzert zur besten Primetime-Sendezeit im TV.

Mit ihrem brandaktuellen Album – welches schlicht den Titel „Helene Fischer“ trägt, hat sie so ziemliche jeden bestehenden Chart-Rekord gebrochen. Kein Album verkaufte sich in den vergangenen 17 Jahren in der ersten Woche so oft – weder ein nationaler, noch internationaler Künstler hat dies im neuen Jahrtausend bisher geschafft. Mehrere Singles platzierten sich kurz nach VÖ. direkt in den Top 50 und das Album verkauft sich auch 10 Tage nach Veröffentlichung wie geschnitten Brot.

Helene Fischer ist tatsächlich ein Phänomen: Kein Schlagerkünstler verkauft momentan mehr Alben und auch keiner ihre Sangeskollegen/innen ist gegenwärtig so omnipräsent wie sie. Alles was mit dem Name bzw. Künstler Helene Fischer in Verbindung gebracht, geschrieben oder verkauft wird – ist auf jeden Fall exorbitant. TV, Radio und Konzerte – da kann ihr momentan kein anderer Künstler das Wasser reichen. Helene Fischer macht den Schlager geil – und das ist auch gut so!

Wiederholung des Konzertes:

Das Erste, am 9. Juni 2017, 00.35 Uhr

NDR Fernsehen am 24. Juni 2017 um 22.45 Uhr

Helene Fischer – Das Album 2017

Titel: Helene Fischer (Deluxe Version)

Künstler: Helene Fischer

Veröffentlichungstermin: 12. Mai 2017

Label & Vertrieb: Polydor, Universal Music

Formate: CD, Vinyl & Digital

Tracks: 24

Genre: Schlager





Das Album ist in verschiedenen Versionen erhältlich:

Standard Album – CD mit 18 Songs und allen Songtexten

Deluxe Version – Doppel-CD mit 24 Songs und allen Songtexten

Limitierte Fanbox – 3er CD-Fanbox mit 24 Songs und allen Songtexten + Bonus-CD mit den 17 schönsten deutschen Duetten aus der Helene Fischer Show

Vinyl – 2er Vinyl mit 18 Songs und allen Songtexten + Download Gutschein für 18 Songs + 6 Bonustitel