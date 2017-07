Freitag ist Wendler-Tag: Die neue Single kommt

Zur Freude der einen, zum Leidwesen der anderen hat sich „der Wendler“ einen längeren Zeitraum in die USA zurückgezogen. So ganz ohne seine deutschen Fans hält es der umstrittene Schlagersänger aber wohl doch nicht aus. Am 28. Juli 2017 erscheint sein mit Spannung erwartetes Album Flucht nach vorn.

In seiner Wahlheimat USA hat sich Michael Wendler seine neuen Songs allesamt selbst geschrieben – so auch die Single Gut, dass Männer nie weinen. Das nimmt man ihm auch ab – immerhin sagt er, dass alle seine Songs autobiografischer Natur sind – und wer kann sich schon einen weinenden Wendler vorstellen?

Leider kann der Wendler laut eigener Aussage nicht am Release-Tag vor Ort sein, da ist er wohl wieder in seiner Wahleheimat. Deshalb hat er ein Release-Konzert am 7. Juli auf seiner Ranch angekündigt. Die begehrten 100 (!) Tickets waren binnen kurzer Zeit verkauft.

Sollte es einen Wendler-Fan geben, der dieser Veranstaltung nicht beiwohnen konnte, der kann sich bereits auf den 14. Juli freuen, dann erscheint bereits die Vorab-Single „Gut, dass Männer nie weinen“.

Das neue Album „Flucht nach vorn“ – Bestellen: Amazon & JPC