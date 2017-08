Das große Sommer-Hit-Festival 2017 im ZDF

Urlaubsfeeling pur und ein Hauch von Copacabana am Ostseestrand – so kündigt das ZDF das große Sommer-Hit-Festival 2017 an. Michelle Hunziker präsentiert eine Open-Air-Sommernacht mit großem Staraufgebot und bekannten Hits.

An zwei Tagen (24. & 25. August) wurde das musikalische Spektakel am Timmendorfer Strand in der Beach-Volleyball-Arena aufgezeichnet. Viele Größen des Schlagers waren mit von der Partie: Beispielsweise Howard Carpendale, Vicky Leandros, Beatrice Egli, Maria Voskania, Kerstin Ott, Santiano, Jürgen Drews, Michelle, Maite Kelly, Bernhard Brink, Feuerherz, Ben Zucker, Karat und die Münchener Freiheit. Ausserdem noch Oonagh, Chris Norman, Prince Damien, die Lochis, die Kelly Family, die Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus sowie der italienische Superstar Al Bano und der Weltstar Helmut Lotti. Für Komisches am Strand sorgt Deutschlands berühmtester Komiker Otto Waalkes.

Das ZDF sendet die kurzeilige Show (180 min.) am Samstag, den 26. August 2017, ab 20.15 Uhr.

Das große Sommer-Hit-Festival 2017: Album zur Show

Titel: Das große Sommer-Hit-Festival 2017

Künstler: Verschiedene Interpreten

Veröffentlichungstermin: 25. August 2017

Label & Vertrieb: Polystar, Universal Music

Formate: CD & Digital

Genre: Schlager, Pop

Produktbeschreibung des Labels Polystar: Nach 10 Jahren ist es endlich wieder soweit – am Timmendorfer Strand wird der Schlager gefeiert. 2007 lockte Dieter Thomas Heck jede Menge Stars zum Sommer-Hit-Festival und in diesem Jahr ist die Aussicht auf den, bzw. die Moderatorin um ein vielfaches schöner. Michelle Hunziker feiert am 26. August mit allen Schlagerfans eine große Party. Als am 11. Juli der Vorverkauf startete, liefen die Telefone heiß und nach wenigen Tagen waren alle Tickets vergriffen.

Wer Glück hatte, durfte sich auf Beatrice Egli, Jürgen Drews, Howard Carpendale, Michelle, Maite Kelly, Kerstin Ott, Santiano, Oonagh und viele weitere Stars freuen. Und alle anderen haben auch Glück, denn wir haben die offizielle CD zur Sendung – ab 25.08.2017 überall im Handel erhältlich.