Max Giesinger singt im Knast von Wolfenbüttel!

In der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember sendet das NDR Fernsehen ab 0.55 Uhr eine 60-minütige Zusammenfassung eines Konzertes, das Max Giesinger am 19. November in der JVA Wolfenbüttel vor gut 150 Häftlingen gab. Der „80 Millionen“-Sänger, der gegenwärtig mit „Wenn sie tanzt“ einen weiteren Hit in den Charts platzieren konnte, holte sich sogar den JVA Gospelchor mit auf die Bühne. Ein einzigartiges Erlebnis hinter gut gesicherten Mauern der JVA – jetzt auch für alle im TV.

