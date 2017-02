Offizielle Deutsche Album Charts vom 3. Februar 2017

In den Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment) stehen diese Woche Kreator mit „Gods Of Violence“ auf Platz 1. Wie haben sich aber die deutschsingenden Künstler und Bands geschlagen? Schauen wir einmal genauer hin: Kärbholz steigen mit „Überdosis Lebens“ sensationell auf Platz 2 ein und Allé Allé mit „Soufian“ freuen sich über Platz 3. Klubbb3 und ihr Schlageralbum „Jetzt geht’s richtig los!“ auch in dieser Woche top, für sie Platz 4 und Andrea Berg mit „Seelenbeben“ auf Platz 5. Es folgen zwei Neueinsteiger – „Alles zu seiner Zeit“, das neue Album von MC Bilal steigt auf der 6 ein und „Das Beste“ von Fernando Express auf der 7.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Andreas Gabalier mit „MTV Unplugged“ auf der 12 und ein weiterer Neueinsteiger findet sich auf der 13 wieder – Henning Wehland mit „Der Letzte an der Bar“. Die Plätze 15 & 16 gehören zum Einen Udo Lindenberg mit „Stärker als die Zeit“ und zum Anderen Kerstin Ott mit „Herzbewohner“. Auch in dieser Woche steht Sarah Connor mit „Muttersprache“ auf Platz 20 der Charts.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Kärbholz – Überdosis Lebens

02. Allé Allé – Soufian

03. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

04. Andrea Berg – Seelenbeben

05. MC Bilal – Alles zu seiner Zeit

06. Fernando Express – Das Beste

07. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

08. Henning Wehland – Der Letzte an der Bar

09. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

10. Kerstin Ott – Herzbewohner

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Kreator – Gods Of Violence

02. Kärbholz – Überdosis Lebens

03. Allé Allé – Soufian

04. Klubbb – Jetzt geht’s richtig los!

05. Andrea Berg – Seelenbeben

06. MC Bilal – Alles zu seiner Zeit

07. Fernando Express – Das Beste

08. Soundtrack – La La Land

09. Metallica – Hardwired … To Self-Destruct

10. The XX – I See You

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

Weitere Informationen zu den Charts finden Sie hier: Offizielle Deutsche Charts