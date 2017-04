Einer muss den Job ja machen – die neue Single von Udo Lindenberg & Friends

Wenn der Name Udo Lindenberg in lockerer Runde fällt, hört man sofort nur noch Gutes und Lobpreisungen: Ein cooler „alter“ Sack, mit genialen Songs – so die Jüngeren. Die älteren Semester preisen die guten alten Hits plus die neuen Titel an. Lindenberg begeistert seit vier Dekaden mittlerweile generationsübergreifend eine ganze Musikkultur. Und warum, wie kommt bzw. stellt der Panikrocker das an? Er macht einfach das, was ihm Spaß macht. Nicht irgendwelche Vorgaben von Labeln, Managern oder Meinungsforschern – das kümmert ihn einen feuchten Kehricht. Darauf einen Eierlikör!

Mit Einer muss den Job ja machen – aus seinem Album „Stärker als die Zeit“, nimmt er sich selbst, Musikerkollegen und alternde Rockstars augenzwinkernd auf die Schippe und das äusserst humorvoll. Für die brandaktuelle Single-Version von „Einer muss den Job ja machen“ hat er sich seine Musikerkollegen Wolfgang Niedecken, Johannes Oerding, Henning Wehland und Daniel Wirtz ins Boot geholt und mit denen singt er lustig drauf los. Herausgekommen ist eine Version die es richtig krachen lässt – hier machen aber Fünf (Rocker) einen guten Job! Großartig und absolut hitverdächtig!

Udo Lindenberg & Friends – Einer muss den Job ja machen: Die Single

Titel: Einer muss den Job ja machen

Künstler: Udo Lindenberg & Friends

Veröffentlichung: 7. April 2017

Komponisten, Texter: Andreas Herbig, Henrik Menzel, Peter Seifert, Benjamin von Stuckrad-Barre, Sera Finale, Udo Lindenberg

Label: Warner

Format: Single

Genre: Rock

Bewertung: 5 von 5 möglichen Punkten!

Die aktuelle Single kann hier bestellt werden: Einer muss den Job ja machen

Das 2016er Album kann hier bestellt werden: Stärker als die Zeit