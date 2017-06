Hot News // 3. Juni 2017

Julia Lindholm – neue Single „Leb den Moment“ ab sofort erhältlich. Am 5. Juni stellt die Sängerin den Titel erstmals im TV (Stefanie Hertel – Meine Ostsee, MDR) vor. Mit ihren gefeierten ABBA-Neuinterpretationen hat Julia Lindholm bereits eine riesige Fangemeinde im deutschsprachigen Raum für sich erobert. Sommerlicher Nineties-Dance-Pop trifft auf lässigen Reggae und sorgt für gute Laune. Als Vorlage für „Leb den Moment“ diente der Hit „The Sign“, mit dem die schwedische Formation Ace of Base vor knapp 25 Jahren rund um den Globus jede Menge Edelmetall abräumte.

Kraftklub veröffentlichen neues Album. „Keine Nacht für Niemand“ seit Freitag im Handel. Das große K brennt wieder: Mit „Keine Nacht für Niemand“ veröffentlichen Kraftklub nach zwei Nummer-Eins-Alben am 02. Juni 2017 ihr bis dato vielseitigstes, zeitgeistigstes und politischstes Album, ohne die gewohnten Kraftklub-Ingredienzen aus zackigen Indie-Rock-Gitarren, subtilem Wortwitz und mitreißendem Refrain zu vernachlässigen. Sänger Felix Brummer erklärt: „Die ersten beiden Alben waren stark von Authentizitätsgedanken geprägt: die Gang, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen. Die neue ist inhaltlich freier. Bei Songs wie ‚Sklave‘ schlüpfen wir in Rollen.“

Das Bonusalbum von Feuerherz zur aktuellen CD „Genau wie Du“ lässt aufhorchen. Neben den Auftritten als Gast bei der diesjährigen Maite Kelly-Tournee, hat Feuerherz sechs neue Songs für eine Bonus-Edition des aktuellen Erfolgs-Albums aufgenommen. Herausgekommen sind genial produzierte und clubbige Schlagerhits der Extraklasse. Auch diesmal haben die Jungs von Syndicate Music die Songs produziert und aufgenommen, einem renommierten Produzenten-Team, das bekanntlich schon für die No Angels, Andrea Berg, Lou Bega, Worlds Apart und vielen anderen an den Reglern gesessen hat.

Bernhard Brink veröffentlicht neues Album bei Electrola (Rhingtön). Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Produzent Henning Verlage wird fortgesetzt. Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört der Schlagertitan zu den erfolgreichsten Interpreten des deutschen Schlagers. Am 30. Juni wird sein neues Album (Mit dem herz durch die Wand) erscheinen. Bernhard Brink: „In den letzten Monaten haben wir intensiv gemeinsam am neuen Studioalbum gearbeitet. Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis und freue mich auf die Veröffentlichung.“ Seine erste Singleauskopplung „100 Millionen Volt“ ist die Weiterführung des Brink-Konzepts Songwriting auf modernstem, höchsten Niveau verbunden mit den Sounds und der Produktion von Henning Verlage.

Fulminanter Charteinstieg für für Anna-Maria Zimmermann. „Himmelblau“ steigt sensationell direkt auf Platz 15 der deutschen Albumchartsein. Gleichzeitig ist dies der höchste Einstieg in die Charts der sympathischen und überaus erfolgreichen Künstlerin. Die ungekrönte Queen des Popschlagers mit der charakteristischen Stimme demonstriert auf ihrem aktuellen Studioalbum, wie aufregend, tanzbar und eingängig Popschlager sein kann. Doch nicht nur das, Anna-Maria Zimmermann präsentiert eine weite Bandbreite ihres Könnens: Von tanzbarem Popschlager über Doo-Wop und 80er-Jahre-Feeling, bis hin zu großen Balladen mit Gänsehaut-Faktor.

So geht Deutschpop 2017. Eine Hookline, die sich unwiderstehlich in den Gehörgängen einnistet und mehr als einen Sommer reicht. Ein Sound, der geprägt ist vom gekonnten Zusammenspiel seiner Macher, bei dem jeder Ton souverän klar macht, dass die Band nicht erst seit gestern zusammenspielt. Und mit nachvollziehbaren Lyrics, die jeder auf seine eigene Erfahrungswelt herunterbrechen kann: „Wie wir sind“ – die neue Single von Bell Book & Candle. Produziert von Ingo Politz (u.a. Silly, Glasperlenspiel, Silbermond). Die Band singt erstmals in ihrer Muttersprache. Eine logische Konsequenz, bedenkt man, dass es in der bisherigen Karriere von Bell Book & Candle zwar Höhen und Tiefen gegeben hatte, doch niemals Stillstand.