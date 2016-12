Tay Schmedtmann ist „The Voice Of Germany“ 2016

Er galt als haushoher Favorit und konnte sich am Ende auch gegen seine Konkurrenten Robin Resch, Marc Amacher und Boris Alexander Stein durchsetzen, doch es wurde am Ende gegen Robin Resch knapper als gedacht. Tay Schmedtmann aus dem Team Andreas Bourani ist der Gewinner von The Voice Of Germany 2016. Der 20-Jährige aus Steinhagen überzeugte, wie in den Sendungen zuvor auch, mit seiner charismatischen Stimme und tief gehenden Songs. So bescherte er den Zuschauern einen Gänsehautmoment der Extraklasse mit Xavier Naidoos „Sie sieht mich nicht“ sowie im Duett mit Andreas Bouranis „Eisberg“. Doch eines der Highlights des Abends war Tay Schmedtmanns Duett mit John Legend bevor er dann seine Single „Lauf Baby lauf“ zum Besten geben konnte – damit waren alle Dämme gebrochen und Tay Schmedtmann konnte die meisten Anrufer für sich gewinnen und ist die 2016er Stimme Deutschlands!

Wie Universal Music berichtet, stieg der Song nach der Sendung auf Platz vier der iTunes Charts ein, mittlerweile hat er sich schon bis an die Spitze gekämpft. Auch das Video zu „Lauf Baby lauf“ kann schon über eine Viertelmillion Klicks auf YouTube verzeichnen. Zudem ist der Song in allen geläufigen Portalen als Download erhältlich.

Tay Schmedtmann – Lauf Baby lauf: Die Single

Künstler: Tay Schmedtmann

Titel: Lauf Baby lauf

Erschienen: 9. Dezember 2016

Format: CD & Download

Label: Polydor, Universal Music

TV: Sat.1 (The Voice Of Germany)

Bestellen: Amazon

The Voice Of Germany – Live In Concert

Ab dem 27. Dezember gehen Tay, Marc, Robin, Boris Alexander und zwei Wild Card-Gewinner Stas und Lucie gemeinsam auf Tour durch Deutschland. In folgenden Städten kann man die Talente 2016/17 live auf der Bühne erleben. Tickets können hier bestellt werden: The Voice Of Germany – Live In Concert

27.12. – Bielefeld, Stadthalle Bielefeld

28.12. – Bremen, Messehalle Bremen Halle 7

29.12. – Bochum, RuhrCongress Bochum

30.12. – Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

02.01. – Freiburg, SICK-ARENA

03.01. – Ravensburg, Oberschwabenhalle Ravensburg

04.01. – Saarbrücken, Saarlandhalle Saarbrücken

05.01. – Ludwigsburg, MHPArena

06.01. – Trier, Arena Trier

07.01. – Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

09.01. – Suhl, Congress Centrum Suhl

10.01. – Hof, Freiheitshalle Hof

11.01. – Wolfsburg, CongressPark Wolfsburg

12.01. – Kassel, Kongress Palais – Stadthalle

13.01. – Düren, Arena Kreis Düren

14.01. – Lingen, EmslandArena

16.01. – Hamburg, Theater am Großmarkt

17.01. – Erfurt, Messehalle Erfurt

19.01. – Siegen, Siegerlandhalle

20.01. – Würzburg, S.Oliver Arena

21.01. – München, Kleine Olympiahalle

22.01. – München, Kleine Olympiahalle