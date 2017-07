Hot News // 2. Juli 2017

Das Konzertereignis 2017, der PUR & Friends Mega-Event in der Veltins-Arena auf Schalke ist restlos ausverkauft. 66.000 Tickets sind an den Mann bzw. Frau gebracht. Eines der größten Stadion-Konzerte 2017 ist zwei Monate vor der Veranstaltung restlos ausverkauft. Was 2001 mit der Einweihung des Stadions durch PUR begann, etablierte sich zur Tradition: Bereits zum 6. Mal findet PUR & Friends in der legendären Arena auf Schalke statt. Über 500.000 Besucher feierten insgesamt bei diesen Konzerten mit. Als Gäste stehen Xavier Naidoo, Andreas Bourani, Daniel Wirtz, Max Giesinger und Bülent Ceylan am 2. September mit der Bietigheimer Band auf der selben Bühne.

Lollies feat. Geier Sturzflug – neue Single „Besuchen Sie Europa (solange es noch steht)“. Die Lollies feiern im Jahr 2018 ihr 25-jähriges Bandbestehen, dazu erscheint ein Album „25 Jahre Lollies – Lollies & Friends“. Als Vorabauskopplung kommt „Besuchen Sie Europa“, ein Top-Ten-Hit aus dem Jahre 1983. Da der Titel (mit neuem Text verssehen) mehr als aktuell in die Gegenwart passt, hat man sich für eine vorgezogene Veröffentlichung entschieden. Aufgenommen wurde der Titel im typischen Lollies-Sound zusammen mit Geier Sturzflug (Friedel Geratsch), mit dem die Lollies eine lange Verbundenheit haben. Also, besuchen Sie Europa – solange es noch steht!

Norman Langen mit neuer Single am Start. „Ein Schiff, das unsre Flagge trägt“ sorgt Norman Langen wieder einmal direkt für sommerlich-ausgelassene Stimmung: „Ich hab‘ ein Schiff für uns gebaut“, heißt es im Text, in dessen Verlauf der Popschlager-Neudenker seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt und obendrein einen Treueschwur leistet. „Ich geb‘ mein Leben für Euch her“ und „Ich werd‘ auf ewig zu Euch stehen“, singt er weiter über dem locker-tanzbaren Arrangement. Wie der Großteil des aktuellen „Die geilste Zeit“-Albums, aufgenommen mit Produzent Gerd Jacobs, vereint auch diese neueste Auskopplung lässige Beats mit 110 Prozent eingängigen Schlagermelodien.

Es gibt eine junge Dame namens Vanessa, die nicht nur hübsch, sondern auch gut singt. Produzent Udo Sommer gab ihr die Chance einen Song im Plattenstudio aufzunehmen, da er junge Talente sehr gern unterstützt. Der Titel war sehr schnell gefunden und einige wunderten sich, dass so ein junges Mädchen einen doch so populären Klasiker covert. Aus Vanessa wurde kurzerhand Vani Lie und der Titel heißt „Ich will keine Schokolade“. Ihre Version ist hörenswert und tanzbar. Schauen wir mal, was draus‘ wird!

Max Weyers kommt mit einer lockeren und entspannten Sommersingle um die Ecke. „Auf dem Weg“ heißt der Titel der auf einem fluffigen Beat und mit einer catchy Hookline daherkommt. Musik stammt von Thomas Rothenberg und den Text lieferten Thomas Rothenberg und Jörg Fricke. Manchmal ist die Einstellung mit der man seinen Weg geht entscheidender als das Ziel was man erreichen will. Mit positiven Gedanken, einer gewissen Entspanntheit und dem Sound dieser Single im Ohr, kann dieser Sommer einer der besten werden. Cooler Song!